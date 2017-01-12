Появилась визуализация аллеи для болельщиков около "Самара Арены"

Проект планировки территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", предусматривает обширное благоустройство, необходимое для комфортного доступа посетителей стадиона от станции общественного транспорта, северной и южной парковок до своего сектора на стадионе.
Об этом сообщили в министерстве строительства Самарской области.
При этом основной концепцией благоустройства стала идея гипернавигации. Предполагается, что от каждой точки входа на территорию до своего сектора посетителя будет сопровождать специальная дорожка соответствующего цвета.
Всего на стадионе предусмотрено три общественных сектора. Таким образом, основной темой навигации для болельщиков должен стать извилистый рисунок трех переплетающихся лент, образующих триколор.
Вторым элементом навигации около "Самара Арены", которая должна облегчить передвижение болельщиков, по проекту должны стать цифры вдоль основной аллеи, ведущей к стадиону. Их планируется выполнить в виде 20-метровых абстрактных геометрических композиций.
Как рассказал главный архитектор области Анатолий Баранников, в целом оформление "последней мили" стадиона "Самара Арена" планируется выполнить в космической тематике. Он пояснил, что протяженность участка "последней мили" от транспортного узла до стадиона "Самара Арена" составляет около 900 метров.
Предполагается, что этот отрезок пути все болельщики должны будут проходить пешком. Чтобы повысить ожидания болельщиков и подогреть их интерес по мере приближения к стадиону, минстрой и предлагает реализовать специальную оформительскую концепцию.
В основу проекта легла идея обратного отсчета, напоминающего отсчет перед пуском ракеты. Цифры от девятки до единицы будут располагаться через 100 метров.
Третьим элементом навигации, согласно плану, станут световые тумбы с информацией. Их собираются устанавливать вдоль аллей на расстоянии 50 м друг от друга. Здесь туристы смогут получить все необходимые им сведения.
Кроме арт-объектов, на пути к стадиону планируют обустроить спортивные площадки. Также по плану здесь должны появиться скамейки для отдыха болельщиков.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.