Появилась визуализация аллеи для болельщиков около "Самара Арены"

Проект планировки территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", предусматривает обширное благоустройство, необходимое для комфортного доступа посетителей стадиона от станции общественного транспорта, северной и южной парковок до своего сектора на стадионе.

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Об этом сообщили в министерстве строительства Самарской области.

При этом основной концепцией благоустройства стала идея гипернавигации. Предполагается, что от каждой точки входа на территорию до своего сектора посетителя будет сопровождать специальная дорожка соответствующего цвета.

Всего на стадионе предусмотрено три общественных сектора. Таким образом, основной темой навигации для болельщиков должен стать извилистый рисунок трех переплетающихся лент, образующих триколор.

Вторым элементом навигации около "Самара Арены", которая должна облегчить передвижение болельщиков, по проекту должны стать цифры вдоль основной аллеи, ведущей к стадиону. Их планируется выполнить в виде 20-метровых абстрактных геометрических композиций.

Как рассказал главный архитектор области Анатолий Баранников, в целом оформление "последней мили" стадиона "Самара Арена" планируется выполнить в космической тематике. Он пояснил, что протяженность участка "последней мили" от транспортного узла до стадиона "Самара Арена" составляет около 900 метров.

Предполагается, что этот отрезок пути все болельщики должны будут проходить пешком. Чтобы повысить ожидания болельщиков и подогреть их интерес по мере приближения к стадиону, минстрой и предлагает реализовать специальную оформительскую концепцию.

В основу проекта легла идея обратного отсчета, напоминающего отсчет перед пуском ракеты. Цифры от девятки до единицы будут располагаться через 100 метров.

Третьим элементом навигации, согласно плану, станут световые тумбы с информацией. Их собираются устанавливать вдоль аллей на расстоянии 50 м друг от друга. Здесь туристы смогут получить все необходимые им сведения.

Кроме арт-объектов, на пути к стадиону планируют обустроить спортивные площадки. Также по плану здесь должны появиться скамейки для отдыха болельщиков.