Под Сызранью мужчина в наушниках погиб, попав под грузовой поезд

В пятницу, 13 января, в 9:24 в дежурную часть Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о смерти человека, попавшего под поезд. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщают в пресс-службе отдела.

Полицейские установили, что на 140 км перегона ст. Губино - Новосызранский парк грузовой поезд насмерть сбил 50-летнего жителя Сызрани. "По предварительной информации, мужчина шел в наушниках и не слышал подаваемых звуковых сигналов, - уточняют полицейские. - Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось". По факту случившегося ведется проверка.