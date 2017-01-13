16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре, на пр. Ленина произошло задымление в трамвае Под Октябрьском грузовой поезд сбил снегоболотоход В Самаре спасали семью, отравившуюся угарным газом На Волге у спуска ул. Лейтенанта Шмидта под лед провалился автомобиль с людьми Врачи скорой помощи Самары спасали женщину, которую в лицо укусила собака

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Под Сызранью мужчина в наушниках погиб, попав под грузовой поезд

СЫЗРАНЬ. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 214
Версия для печати

В пятницу, 13 января, в 9:24 в дежурную часть Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о смерти человека, попавшего под поезд. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщают в пресс-службе отдела.

Полицейские установили, что на 140 км перегона ст. Губино - Новосызранский парк грузовой поезд насмерть сбил 50-летнего жителя Сызрани.

"По предварительной информации, мужчина шел в наушниках и не слышал подаваемых звуковых сигналов, - уточняют полицейские. - Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось".

По факту случившегося ведется проверка.

Какие театральные жанры вы предпочитаете?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Слава Лыков 28 декабря 2016 10:54 Прокуратура: полиция и администрация решили, что в падении ветки на мать с младенцем никто не виноват

Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!

Оксана Глебова 27 декабря 2016 14:02 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!

Елена Затейкина 27 декабря 2016 09:26 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Обалдеть... Сочувствую

Громов Владимир 27 декабря 2016 08:22 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?

Александр Аминчиков 26 декабря 2016 23:56 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.

Фото на сайте

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

В Самаре горел ЖК "Империал"

В Самаре горел ЖК "Империал"

Девочка погибла в детсаду от ветки огромного тополя

Девочка погибла в детсаду от ветки огромного тополя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5