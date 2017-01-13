На дублерах Московского шоссе и ул. Ново-Садовой появятся знаки, запрещающие остановку транспорта

В пятницу, 13 января, на дублерах Московского шоссе и ул. Ново-Садовой в Самаре появятся дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта, сообщает ГКП Самарской области АСАДО.
Как говорится в релизе, это необходимо "для качественного зимнего содержания дорог и для безопасности дорожного движения на зимний период 2017 года". Знаки 3.27 (остановка запрещена), 8.24 (работает эвакуатор), 8.5.3 (дни недели), 8.5.4 (время действия) будут установлены на участках по Московскому шоссе (дублер) от ТЦ "Парк Хаус" до ул. Жигулевской, ул. Ново-Садовой (местный проезд за ДК "Современник") от ул. Советской Армии до ул. Ново-Садовой и ул. Ново-Садовой (дублер) от ул. Академика Платонова до ул. Советской Армии.
Дорожные знаки будут действительны до 1 апреля текущего года.
АСАДО просит участников дорожного движения соблюдать ПДД, а в частности - действие установленных знаков.
Последние комментарии
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?