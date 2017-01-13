На дублерах Московского шоссе и ул. Ново-Садовой появятся знаки, запрещающие остановку транспорта

В пятницу, 13 января, на дублерах Московского шоссе и ул. Ново-Садовой в Самаре появятся дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта, сообщает ГКП Самарской области АСАДО.

Как говорится в релизе, это необходимо "для качественного зимнего содержания дорог и для безопасности дорожного движения на зимний период 2017 года". Знаки 3.27 (остановка запрещена), 8.24 (работает эвакуатор), 8.5.3 (дни недели), 8.5.4 (время действия) будут установлены на участках по Московскому шоссе (дублер) от ТЦ "Парк Хаус" до ул. Жигулевской, ул. Ново-Садовой (местный проезд за ДК "Современник") от ул. Советской Армии до ул. Ново-Садовой и ул. Ново-Садовой (дублер) от ул. Академика Платонова до ул. Советской Армии.

Дорожные знаки будут действительны до 1 апреля текущего года.

АСАДО просит участников дорожного движения соблюдать ПДД, а в частности - действие установленных знаков.