16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Курумоче по техническим причинам на два часа задержался рейс в аэропорт Внуково В Самаре полицейские перекрывали ул. Молодогвардейскую, возможно, из-за учений В Самаре эпидпорог по гриппу у взрослых превышен почти на 50% Под Тольятти пройдет 13-й международный мотослет Snowdogs Как оформить компенсацию части платы за нахождение ребенка в детском саду в 2017 году

Общество

На дублерах Московского шоссе и ул. Ново-Садовой появятся знаки, запрещающие остановку транспорта

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 185
Версия для печати

В пятницу, 13 января, на дублерах Московского шоссе и ул. Ново-Садовой в Самаре появятся дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта, сообщает ГКП Самарской области АСАДО.

Как говорится в релизе, это необходимо "для качественного зимнего содержания дорог и для безопасности дорожного движения на зимний период 2017 года". Знаки 3.27 (остановка запрещена), 8.24 (работает эвакуатор), 8.5.3 (дни недели), 8.5.4 (время действия) будут установлены на участках по Московскому шоссе (дублер) от ТЦ "Парк Хаус" до ул. Жигулевской, ул. Ново-Садовой (местный проезд за ДК "Современник") от ул. Советской Армии до ул. Ново-Садовой и ул. Ново-Садовой (дублер) от ул. Академика Платонова до ул. Советской Армии.

Дорожные знаки будут действительны до 1 апреля текущего года.

АСАДО просит участников дорожного движения соблюдать ПДД, а в частности - действие установленных знаков.

Какие театральные жанры вы предпочитаете?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Павлов Иван 22 декабря 2016 11:02 "Рождественский караван Coca-Cola" приедет в Самару 24 декабря

Где наш Дед Мороз?

Артем stroysamaru 19 декабря 2016 19:25 Директор МП "Благоустройство": "Мы пересмотрели систему ежедневной уборки города"

Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?

Джон Смит 09 декабря 2016 20:29 11 декабря жители Самары приглашаются для обсуждения логотипа города к ЧМ-18

Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.

Вера Дутлова 01 декабря 2016 17:00 Переживший пожар дом на улице Водников в Самаре планируется восстановить

Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20

Диана Руманова 28 ноября 2016 22:40 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?

Фото на сайте

Световое шоу "Полетели в Новый Год"

Световое шоу "Полетели в Новый Год"

Школьники Жигулевска разгадали "Код энергии"

Школьники Жигулевска разгадали "Код энергии"

В Самаре накануне Дня Героев Отечества герои возложили цветы к Вечному огню

В Самаре накануне Дня Героев Отечества герои возложили цветы к Вечному огню

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5