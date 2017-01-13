В пятницу, 13 января, состоялось расширенное заседание коллегии ГУ МВД по Самарской области, где были подведены основные итоги деятельности правоохранительных органов региона за прошедший год и обозначены задачи на 2017 год.

Николай Меркушкин: "За последние пять лет число преступлений сократилось на 30%"

В работе коллегии приняли участие губернатор Николай Меркушкин, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, главный федеральный инспектор Сергей Чабан, руководители силовых ведомств региона.

С основным докладом "О результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Самарской области за 2016 год" выступил руководитель главка, генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников.

"Прошедший год для главного управления был сложным и напряженным, были совершены дерзкие преступления против наших коллег, получившие широкий общественный резонанс. Произошли серьезные изменения в организационно-штатном построении в связи реорганизацией силовых структур в России", - отметил Сергей Солодовников.

Генерал сообщил, что в прошедшем году на территории губернии на 10,7% снизилось общее число преступлений, на 3,8% возросла доля раскрытых преступлений, повысилась общая эффективность работы по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Руководитель главка особо выделил факт повышения результатов оперативно-служебной деятельности ОФД по выявлению преступлений коррупционной направленности.

Итоги совместной работы с органами полиции подводили и приглашенные гости. Так, Сергей Чабан заметил, что важной составляющей этой работы аппарата главного федерального инспектора и органов правопорядка являются обращения граждан в приемную президента РФ.

"В прошлом году 275 таких обращений были направлены в органы полиции. Основные претензии жителей - отказ в возбуждении уголовных дел, несогласия с результатами проверок. В итоге 222 обращения были успешно решены, 50 находятся в работе", - сказал Чабан.

Виктор Сазонов обратил внимание на тот факт, что органы внутренних дел решают огромный комплекс задач в очень сложных и непростых реалиях современной жизни. Председатель думы добавил, что основной критерий эффективности деятельности органов внутренних дел - уровень доверия населения к полиции.

"В этом направлении органы внутренних дел нашего региона добились серьезных результатов. Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин в своем послании отметил: "Наши правоохранительные органы существенно повысили показатели своей эффективности", - подчеркнул Виктор Сазонов.

Председатель думы также отметил работу сотрудников полиции в период выборов в Государственную думу и Самарскую губернскую думу. "На плечи сотрудников органов внутренних дел легла особая нагрузка. Все участники выборного процесса отмечают высочайший уровень организации, профессионализма и ответственности по обеспечению безопасности этого главного политического события 2016 года", - сказал Сазонов.

Николай Меркушкин в своем выступлении подвел итоги совместной работы органов власти и внутренних дел и обозначил ключевые задачи на год предстоящий. "Сегодня мы подводим итоги непростого года как для страны в целом, так и Самарской области в частности. Важно не просто подвести итоги, но и детально разобрать, что и как нами было сделано и приложить все усилия, чтобы в 2017 году сделать шаг вперед", - сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что 2017 год будет особым для Самарской области. "Это последний год подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, очень важного события в жизни нашей страны. Чемпионат мира - это особое мероприятие, самое популярное в мире, и от того, как мы его проведем будет зависеть очень многое", - сказал губернатор.

Николай Меркушкин заметил, что власти вместе с правоохранительными органами предстоит провести очень большую работу, связанную с обеспечением безопасности участников и болельщиков мирового футбольного форума.

Руководитель области подчеркнул: для того, чтобы справиться с той ответственностью, которая ляжет на плечи полиции, все сотрудники должны проявлять в своей службе исключительный профессионализм.

"В последние несколько лет органы внутренних дел стали более профессионально и организованно выполнять свои обязанности. Об этом говорят и цифры, так, за последние пять лет число преступлений сократилось на 30%, это говорит об эффективности вашей работы", - привел статистические данные Николай Меркушкин.

Губернатор добавил, что рядовые жители Самарской области стали позитивнее относиться к работе полицейских. "Наша полиция сделала значительный шаг вперед в борьбе с преступностью", - резюмировал глава региона.

В частности, значительно меньше фиксируется заказных убийств, снижается число экономических преступлений и преступлений, связанных с оборотом наркотиков. "Вместе с тем в регионе был совершен ряд резонансных преступлений по отношению к сотрудникам полиции. Очень важно, чтобы расследование этих дел было доведено до конца и все прекрасно понимали, что даже поднятая рука на сотрудника полиции не останется без наказания", - подчеркнул Николай Меркушкин.

Губернатор акцентировал внимание сотрудников правоохранительных органов на необходимости продолжать совершенствовать борьбу с экономическими преступлениями, в частности, призвал навести порядок на алкогольном рынке.

"Ежегодно из-за теневого оборота алкоголя областной бюджет недополучает миллиарды рублей", - отметил Николай Меркушкин.

Также руководитель области призвал полицию уделять больше внимание сфере жилищно-коммунального хозяйства. "Долги Самарской областью перед поставщиками энергоресурсов исчисляются миллиардами рублей, причем жители, в основной своей массе, платят исправно. Эти средства оседают в недобросовестных управляющих компаниях, которые потом успешно банкротятся и выводят эти деньги. Надо эту деятельность пресекать в зародыше", - подчеркнул Николай Меркушкин.

После завершения заседания коллегии глава региона подвел итоги ее работы для журналистов. "Сегодня состоялся предметный разговор, который позволит нам пройти 2017 год так, чтобы решить все те главные задачи, которые стоят перед Самарской областью. В целом, если оценивать общую обстановку в регионе, то она в последние годы значительно улучшилась, что подтверждают социологические опросы жителей", - сказал Николай Меркушкин.