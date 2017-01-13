В Самаре судят замначальника самарской таможни

В пятницу, 13 января, в Кировском райсуде Самары под председательством федерального судьи Ильи Родомакина состоялось очередное заседание по уголовному делу заместителя начальника Самарской таможни Дмитрия Игонина и его подчиненного Андрея Левкина, которых обвиняют в сопряженном с вымогательством получении взятки в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Оба находятся под домашним арестом.
По словам государственного обвинителя Ольги Фроловской, в деле 12 томов.
По версии предварительного следствия, в феврале 2016 г. обвиняемые получили откат 10% от сотрудника клининговой компании за подписание акта приемки выполненных работ.
Это касалось госконтракта на оказание услуг по комплексной уборке служебных помещений и территории Самарской таможни в первом полугодии 2016 года. Договор был заключен с московской фирмой ООО "Абсолют карат" в декабре 2015 года. Фирма выиграла аукцион, предложив самую малую цену - 1,940 млн руб. вместо начальной в 2,986 млн рублей.
Как рассказали допрошенные на заседании уборщицы, до 2016 г. они пять лет трудились в ООО УК "Маяк", а выйдя на работу в январе 2016 г., узнали, что теперь работают в "Абсолют карате". Их подсобная комната оказалась запертой, в результате женщины так и не смогли приступить к работе. Затем им для подсобки выделили маленькое помещение бывшего туалета с грибком на стенах. Разбирая подробности этого эпизода, одна сторона пытается доказать, а другая - опровергнуть обвинение в вымогательстве незаконного вознаграждения.
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Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.