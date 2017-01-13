Михаил Бабич: "Самарская губерния - промышленный, научно-космический и автомобилестроительный центр России"

В пятницу, 13 января, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич поздравил губернатора Николая Меркушкина и всех жителей региона c Днем Самарской губернии.
"Один из самых красивых регионов, расположенных на берегах великой Волги, играет важную роль в истории нашей страны", - говорится в правительственной телеграмме.
Полпред президента в ПФО напомнил, что с давних пор и по сей день Самарская губерния является значимым промышленным, научно-космическим, автомобилестроительным центром России, где формируется экономическая и техническая мощь России.
По словам Михаила Бабича, в Самарской области живут талантливые, инициативные и гостеприимные люди, которые любят свою малую родину, гордятся ее историей и культурными традициями и много трудятся для того, чтобы качество жизни улучшалось с каждым годом.
"От всей души желаю Вам и всем жителям Самарской области доброго здоровья и счастья, благополучия и новых побед!" - заключил полномочный представитель президента РФ в ПФО.
Последние комментарии
Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.
Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.
И снова , здравствуйте?
Сильная кандидатура.