В Волжском районе погиб пожилой водитель "семерки", врезавшийся в КамАЗ

В четверг, 12 января, в Волжском районе в ДТП погиб водитель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:25 на 30 км самарской обводной дороги 78-летний водитель "семерки", разворачиваясь от правого края проезжей части, по предварительной версии полицейских, не убедился в безопасности маневра, нарушил правила очередности проезда и столкнулся с КамАЗом под управлением 51-летнего мужчины, ехавшего в направлении пос. Алексеевка.

В результате аварии водитель легковушки получил серьезные травмы. "Скорая" доставила его в больницу, но в медучреждении вскоре он скончался.

По факту ДТП ведется проверка.