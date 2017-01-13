Трех самарцев осудили за расправу над товарищем и попытку утопить тело

В Самаре вынесли обвинительный приговор последнему участнику расправы, произошедшей 4 апреля в доме на ул. Советской Армии.

По версии следствия, четверо мужчин распивали спиртное, завязалась ссора, и Игорь Чучакин ударил недавнего собутыльника ножом. Тот умер, а Чучакин вместе с двумя товарищами, Мониным и Лапшиным, попытались скрыть преступление, вывезли тело на машине и сбросили его в Волгу.

Труп с ножевым ранением был обнаружен уже на следующий день, 5 апреля 2016 г., в 3 м от понтонной переправы, расположенной в 500 м от с. Спиридоновка Волжского района.

Личности трех подозреваемых через некоторое время все же удалось установить.

Монина и Лапшина как соучастников уже осудили, приговорив их к выплате штрафа в 50 и 40 тыс. руб., соответственно.

Приговор Чучакину был вынесен на днях. 51-летнего мужчину признали виновным и приговорили к девяти годам колонии строгого режима.