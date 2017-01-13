Трех самарцев осудили за расправу над товарищем и попытку утопить тело

В Самаре вынесли обвинительный приговор последнему участнику расправы, произошедшей 4 апреля в доме на ул. Советской Армии.
По версии следствия, четверо мужчин распивали спиртное, завязалась ссора, и Игорь Чучакин ударил недавнего собутыльника ножом. Тот умер, а Чучакин вместе с двумя товарищами, Мониным и Лапшиным, попытались скрыть преступление, вывезли тело на машине и сбросили его в Волгу.
Труп с ножевым ранением был обнаружен уже на следующий день, 5 апреля 2016 г., в 3 м от понтонной переправы, расположенной в 500 м от с. Спиридоновка Волжского района.
Личности трех подозреваемых через некоторое время все же удалось установить.
Монина и Лапшина как соучастников уже осудили, приговорив их к выплате штрафа в 50 и 40 тыс. руб., соответственно.
Приговор Чучакину был вынесен на днях. 51-летнего мужчину признали виновным и приговорили к девяти годам колонии строгого режима.
Последние комментарии
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.