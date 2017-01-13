Николай Меркушкин: "Номинанты акции "Народное признание" — золотой фонд губернии"

В пятницу, 13 января, в выставочном центре "Экспо-Волга" состоялся торжественный прием от имени губернатора Самарской области для номинантов и лауреатов областной общественной акции "Народное признание".

Подводили итоги акции "Народное признание" сегодня в Самарском академическом театре оперы и балета. Номинантами акции девятый год подряд становятся жители области, которые всей душой болеют за свое дело, которыми гордятся коллеги и друзья и которые своими успехами в различных направлениях деятельности развивают самарский край и пишут историю России. Николай Меркушкин вручил дипломы и статуэтки лауреатам номинации "Единство и успех".

Сразу после завершения церемонии чествование лауреатов и номинантов продолжилось в более неформальной обстановке, а сам прием начался с демонстрации фильма, где были подведены главные итоги 2016 года и обозначены планы на новый, 2017 год.

"Сегодня мы говорим друг другу много важных и нужных слов. Я уверен, что каждый из нас вынес с этой церемонии понимание того, что надо еще больше делать для людей. А если народное признание становится стержневой основой жизни для человека, он добьется в жизни многого", — заметил в своем приветственном слове Николай Меркушкин.

Губернатор добавил, что перед началом приема все посмотрели фильм, который обозначил задачи на наступивший 2017 года. "В заключение были приведены слова — мы точно все сделаем вместе. Я уверен, что когда мы будем подводить итоги этого года, в таком же фильме все эти проекты будут показаны как уже реализованные", — сказал глава региона.

Николай Меркушкин подчеркнул, что 13 января - особый день в истории губернии, сегодня Самарской области исполнилось 166 лет. "2017 год может стать самым важным годом во всей нашей истории. Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы достойно подготовится к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Те возможности, которые дает чемпионат, еще долгие десятилетия будут работать на положительный имидж Самарской области", — отмечает губернатор.

Николай Меркушкин выразил слова благодарности всем номинантам акции "Народное признание". "Вы люди, которые получили признание в своих коллективах и у жителей всей области. Вы золотой фонд губернии", — сказал глава региона.

Затем Николай Меркушкин вручил награды Самарской области самым заслуженным жителям губернии. Так, ведущему мастеру сцены академического театра оперы и балета Андрею Антонову было присвоено почетное звание "Народный артист Самарской области". Андрей Антонов поблагодарил губернатора за награду и пожелал всем собравшимся в зале, чтобы наш регион процветал и набирал обороты.

Профессору кафедры оториноларингологии Самарского государственного медицинского университета Нине Храппо было присвоено почетное звание "Народный врач Самарской области". Николай Меркушкин особо подчеркнул тот факт, что у Нины Степановны 65 лет непрерывного трудового стажа. Зал встретил это сообщение овацией.

Почетными знаками "За вклад в укрепление дружбы народов" были награждены митрополит Самарский и Сызранский Сергий, муфтий Самарской области Талип хазрат Яруллин и председатель региональной общественной организации "Союз народов Самарской области" Ростик Хугаев.

"Хочу поблагодарить Николая Ивановича за высокую награду. Все вместе мы должны хранить и беречь нашу Самарскую землю, исторический облик городов", — сказал митрополит.

Талип хазрат Яруллин добавил, что в губернии чествуют номинантов акции "Народное признание". "Страна состоит из народа, где живут разные люди, и на протяжении веков мы сохраняем традиции, мир и покой. Человек, который заботится о других, всегда будет жить в мире и согласии", — сказал муфтий.

Слова поздравлений номинантам акции прозвучали также от председателя Самарской губернской думы Виктора Сазонова и главного федерального инспектора Сергея Чабана.