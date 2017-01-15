Баскетболисты "Самары" проведут два матча в Сибири

На предстоящей неделе баскетболисты "Самары" проведут очередные матчи чемпионата суперлиги: 16 января они сыграют в Новосибирске, 19-го — в Иркутске.

Сейчас "Самара" идет второй в турнирной таблице чемпионата. На одно поражение больше имеет "Новосибирск", на два — "Иркут". Поэтому результаты предстоящих матчей будут иметь большое значение в борьбе за лидерство в турнире.

Дополнительную интригу матчам придает то, что в первом круге "Самара" на своей площадке уступила этим соперникам (60:66 "Иркуту" и 61:74 "Новосибирску"). Но самарцы подходят к сибирским поединкам в хорошем настроении, выдав серию из пяти подряд побед в чемпионате, тогда как соперники в последнее время играют не очень удачно.

"Конечно, у нас осталась оскомина после двух октябрьских матчей с этими соперниками, и сейчас мы серьезно готовимся к предстоящим матчам, хотим их выиграть. Но особо те матчи мы не вспоминаем: не стоит сравнивать нашу команду в начале сезона и сейчас, это две разные команды. Мы настраиваемся на матчи, но и соперники неудачно начали год и наверняка захотят исправиться перед своими болельщиками. Поэтому выезд у нас будет тяжелым, как и всегда в Сибири, нам нужно будет играть с двойной энергией", - рассказал форвард "Самары" Никита Иванов.

В Новосибирске "Самара" сыграет 16 января, в Иркутске — 19-го. Прямая трансляция матчей будет доступна на сайте Российской федерации баскетбола.