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Баскетбол Спорт

Баскетболисты "Самары" проведут два матча в Сибири

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На предстоящей неделе баскетболисты "Самары" проведут очередные матчи чемпионата суперлиги: 16 января они сыграют в Новосибирске, 19-го — в Иркутске.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Сейчас "Самара" идет второй в турнирной таблице чемпионата. На одно поражение больше имеет "Новосибирск", на два — "Иркут". Поэтому результаты предстоящих матчей будут иметь большое значение в борьбе за лидерство в турнире.

Дополнительную интригу матчам придает то, что в первом круге "Самара" на своей площадке уступила этим соперникам (60:66 "Иркуту" и 61:74 "Новосибирску"). Но самарцы подходят к сибирским поединкам в хорошем настроении, выдав серию из пяти подряд побед в чемпионате, тогда как соперники в последнее время играют не очень удачно.

"Конечно, у нас осталась оскомина после двух октябрьских матчей с этими соперниками, и сейчас мы серьезно готовимся к предстоящим матчам, хотим их выиграть. Но особо те матчи мы не вспоминаем: не стоит сравнивать нашу команду в начале сезона и сейчас, это две разные команды. Мы настраиваемся на матчи, но и соперники неудачно начали год и наверняка захотят исправиться перед своими болельщиками. Поэтому выезд у нас будет тяжелым, как и всегда в Сибири, нам нужно будет играть с двойной энергией", - рассказал форвард "Самары" Никита Иванов.

В Новосибирске "Самара" сыграет 16 января, в Иркутске — 19-го. Прямая трансляция матчей будет доступна на сайте Российской федерации баскетбола.

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