В Новокуйбышевске с пожара эвакуировано 10 человек

В субботу, 14 января, в 9:47 в квартире на ул. Миронова в Новокуйбышевске горели домашние вещи на площади 2 кв. м, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

К месту пожара прибыли три единицы пожарной техники и 11 человек личного состава. Во время спасательных работ эвакуировали 10 человек.

Возгорание ликвидировали в 10:10. Причина возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.