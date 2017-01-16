В Новокуйбышевске с пожара эвакуировано 10 человек

В субботу, 14 января, в 9:47 в квартире на ул. Миронова в Новокуйбышевске горели домашние вещи на площади 2 кв. м, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
К месту пожара прибыли три единицы пожарной техники и 11 человек личного состава. Во время спасательных работ эвакуировали 10 человек.
Возгорание ликвидировали в 10:10. Причина возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление