В Самаре спасали семью, отравившуюся угарным газом

В воскресенье, 15 января, примерно в 16:50 в квартире дома по ул. Партизанская в Самаре, по предварительным данным, в результате отравления угарным газом почувствовали себя плохо 66-летняя женщина, 34-летний мужчина, его 29-летняя супруга и их восьмилетняя дочь, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавших была вызвана "скорая". Прибывшие врачи сразу стали оказывать помощь пострадавшим, после чего 66-летняя женщина и мужчина отказались от поездки в больницу, а девочка и ее мама были доставлены в лечебные учреждения с подозрением на отравление угарным газом.