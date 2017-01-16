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На Крещение в Самаре организуют пять купелей

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 января, на оперативном совещании в администрации Самары первый заместитель главы города Владимир Василенко сообщил об организации крещенских купаний. По его словам, толщина льда на Волге позволяет организовать купели.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Обращение по этому поводу получено от владыки Сергия. А МЧС выдало необходимое разрешение.

Купели будут организованы под Некрасовским, Маяковским, Полевым спусками, на ул.Советской Армии и в Кировском районе на 9 просеке.

"МЧС сообщило нам, что у каждой купели будут дежурить их сотрудники и машина скорой помощи. Администрациям районов необходимо обеспечить безопасность подхода к купели: установить деревянные трапы и поручни. Кроме того, возможна организация купелей в несанкционированных местах, там тоже нужно обеспечить контроль", - поручил Владимир Василенко.

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