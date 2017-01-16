На Крещение в Самаре организуют пять купелей

В понедельник, 16 января, на оперативном совещании в администрации Самары первый заместитель главы города Владимир Василенко сообщил об организации крещенских купаний. По его словам, толщина льда на Волге позволяет организовать купели.

Обращение по этому поводу получено от владыки Сергия. А МЧС выдало необходимое разрешение.

Купели будут организованы под Некрасовским, Маяковским, Полевым спусками, на ул.Советской Армии и в Кировском районе на 9 просеке.

"МЧС сообщило нам, что у каждой купели будут дежурить их сотрудники и машина скорой помощи. Администрациям районов необходимо обеспечить безопасность подхода к купели: установить деревянные трапы и поручни. Кроме того, возможна организация купелей в несанкционированных местах, там тоже нужно обеспечить контроль", - поручил Владимир Василенко.