В районе пересечения ул. Стара-Загоры и Ташкентской на крышу перевернулась машина

В первой половине дня 16 января в районе пересечения улиц Ташкентской и Стара-Загоры на крышу перевернулась легковушка, об этом сообщил в соцсетях очевидец последствий случившегося.

Свои наблюдения свидетель подкрепил фотографией, на которой видно, что на проезжей части на крыше лежит легковой автомобиль. Рядом находятся два человека, один из которых, предположительно, сотрудник ГИБДД.

Публикация вызвала широкий резонанс. Один из комментирующих сообщил, что авария произошла на его глазах. Водитель легковушки, чтобы не врезаться в грузовик якобы наехал на снежный вал на краю проезжей части и перевернулся на крышу.

Данных о пострадавших нет. Свидетель утверждает, что в районе места ДТП начала скапливаться пробка.