В районе пересечения ул. Стара-Загоры и Ташкентской на крышу перевернулась машина

В первой половине дня 16 января в районе пересечения улиц Ташкентской и Стара-Загоры на крышу перевернулась легковушка, об этом сообщил в соцсетях очевидец последствий случившегося.
Свои наблюдения свидетель подкрепил фотографией, на которой видно, что на проезжей части на крыше лежит легковой автомобиль. Рядом находятся два человека, один из которых, предположительно, сотрудник ГИБДД.
Публикация вызвала широкий резонанс. Один из комментирующих сообщил, что авария произошла на его глазах. Водитель легковушки, чтобы не врезаться в грузовик якобы наехал на снежный вал на краю проезжей части и перевернулся на крышу.
Данных о пострадавших нет. Свидетель утверждает, что в районе места ДТП начала скапливаться пробка.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.