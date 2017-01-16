В Самаре обсудили планы по благоустройству города в рамках подготовки к ЧМ-2018

В понедельник, 16 января, глава Самары Олег Фурсов провел с главами администраций внутригородских районов совещание, на котором были представлены планы по благоустройству на 2017 год в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Отметим, что в своем ежегодном послании 19 декабря губернатор Николай Меркушкин поставил перед городскими властями задачу - к началу февраля сформировать план-график всех работ по подготовке к предстоящему футбольному первенству.

Напомним, в прошлом году была утверждена единая архитектурно-художественная концепция благоустройства Самары, в которой отразилось общее стилистическое оформление городских улиц. Особое внимание в ней уделено общественному пространству: организации пешеходной сети, велосипедных дорожек, установке в местах отдыха скамеек, фонарей освещения. В концепции были отражены и колористические решения зданий как в историческом центре, так и в спальных районах города.

Кроме того, все внутригородские районы работали над составлением дефектных ведомостей, обследовали объекты благоустройства, нуждающиеся в ремонте. Были составлены подробные планы работ с разверткой по каждой улице гостевых маршрутов.

Ремонт фасадов, дорожного полотна, тротуаров, замена бордюрного камня и остановочных павильонов, ликвидация стихийной торговли в общественных зонах, модернизация системы уличного освещения, высадка газона и кронирование деревьев - это неполный перечень мероприятий, которые отражены в дефектной ведомости.

Главы внутригородских районов рассказали, как ведутся работы по поиску дополнительных средств на благоустройство. Алла Волчкова отметила, что на территории Октябрьского района более 25 крупных предприятий, и со многими из них достигнута договоренность об участии в благоустройстве Самары.

Дмитрий Титов подчеркнул, что Ленинский район - центральный в Самаре, и на предстоящем чемпионате мира именно по его территории будут проходить основные гостевые маршруты, а также состоится Фестиваль болельщиков.

"Помимо работы, которую проводит Фонд капитального ремонта по восстановлению многоквартирных домов, мы ищем дополнительные источники финансирования для обновления фасадов исторических зданий. Только за 2016 год за счет средств меценатов был восстановлен облик 33 зданий. Также при поддержке горожан было посажено более 300 деревьев", - подчеркнул глава администрации Ленинского района.

Необходимо отметить, что при поддержке меценатов в 2016 году был отреставрирован бульвар на ул. Стара-Загора. Кроме того, горожане и предприниматели активно участвовали в реализации программы "Цветущая Самара".

Глава Самары положительно оценил работу районных властей по составлению дефектных ведомостей и поиску дополнительных источников финансирования. Однако Олег Фурсов подчеркнул, что основной фронт работы еще впереди и главам районных администраций необходимо максимально использовать все ресурсы для благоустройства города.

"Мы провели окончательное уточнение тех работ, которые необходимо выполнить. Сейчас нам нужно определиться с источниками финансирования и, как только поступят средства, работы будут развернуты в полном объеме, - подчеркнул Олег Фурсов. - В течение двух лет реставрируются фасады объектов культурного наследия, многоквартирных домов. В 2016 году были выделены беспрецедентные средства на ремонт и строительство дорог в Самаре, ремонт общественных зон. Тем не менее остается еще много задач. Мы понимаем, что бюджет очень непростой, и поэтому ищем дополнительные источники финансирования, в том числе изыскиваем внутренние резервы, привлекаем внебюджетные источники и коммерческие кредиты. Самара должна достойно встретить гостей на предстоящем чемпионате мира".

По итогам совещания был сформирован перечень первоочередных задач, который в ближайшее время будет направлен в областное правительство.