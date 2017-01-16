Доля мошеннических выплат в ОСАГО достигает 25%

Доля мошеннических выплат по полисам ОСАГО в РФ достигает 25%. Такие данные опубликовал Российский союз автостраховщиков.

Для сравнения: в европейских странах доля мошенничества по ОСАГО достигает порядка 20%.

По данным РСА, ущерб страховых компаний от мошенничества в ОСАГО по всем направлениям в 2016 году может достичь примерно 40 млрд рублей.

"В прошлом году продолжилась тенденция роста активности страховых мошенников. Мы собрали судебную статистику страховых компаний за девять месяцев работы и иные сведения и на основе этой информации сделали прогноз итогов 2016 года. Большая часть нестраховых выплат спровоцирована действиями криминальных автоюристов, порядка 25 млрд рублей по итогам прошлого года осели в их карманах", - сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Он отметил, что основным направлением, по которому работают страховые мошенники в ОСАГО, является взыскание выплат со страховых компаний через суд. По данным РСА, судебные выплаты страховщиков за девять месяцев 2016 года уже сравнялись с показателями за полный 2015 год и составили более 18 млрд рублей. Кроме того, РСА фиксирует продолжающуюся тенденцию роста доли накладных расходов в структуре выплат компаний по суду - сегодня она достигает 55%.

"Рост выплат, не касающихся самого страхования, объясняется желанием обогатиться за счет страховых компаний. Обычно этим занимаются организованные преступные группы, и основная часть выплат идет в их карман", - отметил Игорь Юргенс.

Одной из основных угроз мошенничества, по данным РСА, является также распространение поддельных бланков полисов ОСАГО. По разным данным, в России в 2016 году с фальшивками ездило около миллиона автомобилистов.