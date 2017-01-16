Врача обвинили в убийстве по неосторожности своей пациентки при удалении гланд

Перед судом Промышленного района Самары предстал врач с 30-летним стажем Александр В.

По версии следствия, произошло следующее. Медик работал в ООО "Поликлиника Сатура" (на ул. Ново-Садовой) с 2008 года врачом-отоларингологом. В июне 2015 г. к нему обратилась 28-летняя Анна Фролова с диагнозом "Хронический тонзиллит". После осмотра врач предложил удалить гланды, то есть провести тонзиллэктомию.

1 октября 2015 г. около 10:00 началась операция. Как отмечено в материалах уголовного дела, врач знал, что необходимо проведение местного обезболивания, то есть инфильтрационной анестезии. Обезболивал он лидокаином, который является местным анестетиком - следует пропитывать им мягкие ткани, но избегать его внутрисосудистого введения. Для исключения последнего необходимо проведение аспирационных проб, заключающихся во всасывании в среду, в которой располагается кончик иглы, чтобы удостовериться по отсутствию появления крови, что кончик иглы не находится в кровеносном сосуде.

Зная эту методику, врач пробу не провел. В результате лидокаин был введен неправильно и попал в кровеносное русло. Фролова умерла в операционной палате.

"Дефект оказания медицинской помощи Фроловой, выразившийся в нарушении методики проведения инфильтрационной анестезии, состоит в причинно-следственной связи со смертью пациентки, - считают в прокуратуре Промышленного района. - Уголовное дело было возбуждено по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Врачу грозит до трех лет лишения свободы.