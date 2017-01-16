Врача обвинили в убийстве по неосторожности своей пациентки при удалении гланд

Перед судом Промышленного района Самары предстал врач с 30-летним стажем Александр В.
По версии следствия, произошло следующее. Медик работал в ООО "Поликлиника Сатура" (на ул. Ново-Садовой) с 2008 года врачом-отоларингологом. В июне 2015 г. к нему обратилась 28-летняя Анна Фролова с диагнозом "Хронический тонзиллит". После осмотра врач предложил удалить гланды, то есть провести тонзиллэктомию.
1 октября 2015 г. около 10:00 началась операция. Как отмечено в материалах уголовного дела, врач знал, что необходимо проведение местного обезболивания, то есть инфильтрационной анестезии. Обезболивал он лидокаином, который является местным анестетиком - следует пропитывать им мягкие ткани, но избегать его внутрисосудистого введения. Для исключения последнего необходимо проведение аспирационных проб, заключающихся во всасывании в среду, в которой располагается кончик иглы, чтобы удостовериться по отсутствию появления крови, что кончик иглы не находится в кровеносном сосуде.
Зная эту методику, врач пробу не провел. В результате лидокаин был введен неправильно и попал в кровеносное русло. Фролова умерла в операционной палате.
"Дефект оказания медицинской помощи Фроловой, выразившийся в нарушении методики проведения инфильтрационной анестезии, состоит в причинно-следственной связи со смертью пациентки, - считают в прокуратуре Промышленного района. - Уголовное дело было возбуждено по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
Врачу грозит до трех лет лишения свободы.
Последние комментарии
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.