В Самаре 23 пожарных тушили частный дом в Кировском районе

В понедельник, 16 января, в 13:39 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома в Угрюмском переулке (Кировский район Самары), сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 60 кв. м.

В тушении участвовали 23 человека, которые использовали четыре единицы пожарной техники. Очаг возгорания был локализован в 14:51, а через 11 минут пожар удалось полностью ликвидировать.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области, при тушении дома пожарные эвакуировали двух человек. Пострадавших нет.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.