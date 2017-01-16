В Самаре 23 пожарных тушили частный дом в Кировском районе

В понедельник, 16 января, в 13:39 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома в Угрюмском переулке (Кировский район Самары), сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 60 кв. м.
В тушении участвовали 23 человека, которые использовали четыре единицы пожарной техники. Очаг возгорания был локализован в 14:51, а через 11 минут пожар удалось полностью ликвидировать.
Как сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области, при тушении дома пожарные эвакуировали двух человек. Пострадавших нет.
Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление