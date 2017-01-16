В Тольятти начался процесс по крупному хищению средств УК

В Автозаводском районном суде Тольятти в конце декабря стартовало судебное следствие по обвинению директора нескольких управляющих компаний "Серебряная молния" Гаика Ягутяна. Подсудимый находится под домашним арестом и на последнее заседание, назначенное на 9 января, не явился, сославшись на болезнь.

Согласно зачитанному прокурором обвинению, Ягутяну вменяют хищение путем мошенничества почти 65 млн руб. у местной энергетической компании ООО "Тевис". Однако неоплаченный долг управленцев перед поставщиком тепла, горячей и холодной воды, а также водоотведения в период с мая 2012 по февраль 2015 г. - еще больше.

С августа 2011 г. бизнесмен зарегистрировал пять УК "Серебряная молния" и ООО "Квартплата", которая занималась начислением жителям платежей за коммунальные услуги и получением от них денег на свой расчетный счет.

По заключению эксперта, в тот период жителям домов, управляемых компаниями Ягутяна, было поставлено "Тевисом" услуг на 97,5 млн рублей. Управленцы же за эти услуги начислили жителям 87,8 млн руб., а собрали с них 79,9 млн, что и обязаны были перечислить ресурсоснабжающей компании. Однако на счет "Тевиса" приходила только небольшая часть этих денег. В результате за три года Ягутян использовал по своему усмотрению большую сумму.

Также в уголовном деле есть эпизод с кокаином, изъятым у подсудимого 13 мая 2014 г. у дома по ул. Борковской, 55 при личном досмотре. В кармане джинсов у него нашли несколько пакетиков наркотика общей массой 4,114 г. Затем в его квартире при обыске обнаружили на полу за диваном еще такой же пакетик с 0,9 г вещества.