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Суды Происшествия

В Тольятти начался процесс по крупному хищению средств УК

ТОЛЬЯТТИ. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Автозаводском районном суде Тольятти в конце декабря стартовало судебное следствие по обвинению директора нескольких управляющих компаний "Серебряная молния" Гаика Ягутяна. Подсудимый находится под домашним арестом и на последнее заседание, назначенное на 9 января, не явился, сославшись на болезнь.

В Тольятти начался процесс по крупному хищению средств УК В Тольятти начался процесс по крупному хищению средств УК
Фото: ponedelnik.info

Согласно зачитанному прокурором обвинению, Ягутяну вменяют хищение путем мошенничества почти 65 млн руб. у местной энергетической компании ООО "Тевис". Однако неоплаченный долг управленцев перед поставщиком тепла, горячей и холодной воды, а также водоотведения в период с мая 2012 по февраль 2015 г. - еще больше.

С августа 2011 г. бизнесмен зарегистрировал пять УК "Серебряная молния" и ООО "Квартплата", которая занималась начислением жителям платежей за коммунальные услуги и получением от них денег на свой расчетный счет.

По заключению эксперта, в тот период жителям домов, управляемых компаниями Ягутяна, было поставлено "Тевисом" услуг на 97,5 млн рублей. Управленцы же за эти услуги начислили жителям 87,8 млн руб., а собрали с них 79,9 млн, что и обязаны были перечислить ресурсоснабжающей компании. Однако на счет "Тевиса" приходила только небольшая часть этих денег. В результате за три года Ягутян использовал по своему усмотрению большую сумму.

Также в уголовном деле есть эпизод с кокаином, изъятым у подсудимого 13 мая 2014 г. у дома по ул. Борковской, 55 при личном досмотре. В кармане джинсов у него нашли несколько пакетиков наркотика общей массой 4,114 г. Затем в его квартире при обыске обнаружили на полу за диваном еще такой же пакетик с 0,9 г вещества.

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Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!

Denis Charikov 29 ноября 2016 21:42 Экс-супруга убийцы владельца "Горилки" не смогла отсудить 3 млн руб. за помощь следствию

Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.

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