В Самарской губернии установлен новый праздник - День отца

В понедельник, 16 января, губернатор Самарской области Николай Меркушкин подписал закон об установлении в регионе нового праздничного дня - Дня отца, сообщает пресс-служба областного правительства.

Появление официальной праздничной даты призвано повысить роль отцовства, наряду с материнством, в обществе и укрепить ценность института семьи.

Отмечать праздник самарцы будут ежегодно в первую субботу ноября. Так, в 2017 г. День отца в губернии отметят 4 ноября.