В Тольятти сотрудники ГИБДД оказали помощь водителю, у которого за рулем случился инсульт

В Тольятти сотрудники ГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти помогли водителю, у которого за рулем случился инсульт, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Лейтенанты полиции Илья Шипулин и Рушан Гизатулин в составе экипажа ДПС несли службу в Автозаводском районе города. Около семи часов вечера на обочине Южного шоссе инспекторы заметили машину, съехавшую с дороги. Автомобиль застрял в сугробе, его передние колеса буксовали, при этом из-под днища шел дым.

Сотрудники полиции поспешили к транспортному средству. Полицейские выяснили, что водитель находится без сознания. Сотрудники органов внутренних дел извлекли водителя из начинающего загораться автомобиля, вызвали медиков и пожарных. Илья Шипулин оказал пострадавшему первую помощь, а Рушан Гизатулин принял меры к ликвидации возгорания, а также организовал беспрепятственный проезд пожарных расчетов к месту аварии.

До приезда медиков сотрудники установили личность водителя. Им оказался 61-летний пенсионер. Прибывшие врачи поставили автомобилисту предварительный диагноз - инсульт, после чего мужчину увезли в больницу.