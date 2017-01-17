В Тольятти сотрудники ГИБДД оказали помощь водителю, у которого за рулем случился инсульт

В Тольятти сотрудники ГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти помогли водителю, у которого за рулем случился инсульт, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Лейтенанты полиции Илья Шипулин и Рушан Гизатулин в составе экипажа ДПС несли службу в Автозаводском районе города. Около семи часов вечера на обочине Южного шоссе инспекторы заметили машину, съехавшую с дороги. Автомобиль застрял в сугробе, его передние колеса буксовали, при этом из-под днища шел дым.
Сотрудники полиции поспешили к транспортному средству. Полицейские выяснили, что водитель находится без сознания. Сотрудники органов внутренних дел извлекли водителя из начинающего загораться автомобиля, вызвали медиков и пожарных. Илья Шипулин оказал пострадавшему первую помощь, а Рушан Гизатулин принял меры к ликвидации возгорания, а также организовал беспрепятственный проезд пожарных расчетов к месту аварии.
До приезда медиков сотрудники установили личность водителя. Им оказался 61-летний пенсионер. Прибывшие врачи поставили автомобилисту предварительный диагноз - инсульт, после чего мужчину увезли в больницу.
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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.