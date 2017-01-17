Обновится состав квалификационной коллегии судей Самарской области

Во вторник, 17 января, на заседании комитета по законодательству, законности и правопорядку областного парламента определен список кандидатур, которые будут рекомендованы к назначению в новый состав квалификационной коллегии судей региона.
Из 13 претендентов, которые были выдвинуты губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, депутатами и фракциями губернской думы были утверждены семь человек.
Комитетом были рекомендованы к назначению директор юридической службы ОАО "АвтоВАЗ" Олег Орлов, профессор Самарского юридического института ФСИН России Марина Мельникова, доцент Самарского университета Анна Денисова, заместитель генерального директора ООО "Новафинвест" Михаил Нарушев, пенсионер, бывший следователь ГСУ при ГУ МВД по Самарской области Альбина Ферапонтова, пенсионер, бывший начальник отдела прокуратуры региона Людмила Степина, доцент Самарского университета Сергей Мартышкин.
Окончательное утверждение кандидатур произойдет на пленарном заседании губернской думы.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.