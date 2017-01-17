Николай Меркушкин: "Только при совместной работе органов власти и прокуратуры можно решить задачи, стоящие перед Самарской областью"

Во вторник, 17 января, губернатор Николай Меркушкин принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню прокурорского работника, который ежегодно отмечается в России 12 января.

Сотрудников надзорного ведомства с профессиональным праздником также поздравили председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, главный федеральный инспектор Сергей Чабан, руководители силовых ведомств.

Прокурор Самарской области Константин Букреев, открывая собрание, подчеркнул: "Со дня своего основания, на протяжении без малого трех столетий, органы прокуратуры убедительно подтверждали свое особое назначение в обеспечении единства и укрепления законности и правопорядка. Наше ведомство является надежной опорой государства. История прокуратуры уникальна, накопленный опыт бесценен. Авторитет и признание прокуратуры обеспечиваются, прежде всего, нашими реальными делами".

Как заметил прокурор региона, в первую очередь усилия надзорного ведомства направлены на соблюдение прав и свобод граждан. В этой сфере выявлено свыше 85 тыс. правонарушений, для их устранения в суд направлено 14 тыс. исков, по материалам проверок к административной ответственности привлечено более 21 тыс. виновных, возбуждено 275 уголовных дел. Прокурорами осуществлялась защита малоимущих категорий населения, льготников, несовершеннолетних, активно защищались права предпринимателей от административного давления. Особое внимание уделялось вопросам, связанным с долгами по заработной плате. "В условиях финансовой нестабильности прокурорами приняты меры по погашению работникам долгов по зарплате в размере около 460 млн рублей. Этот вопрос остается в числе наших приоритетов и в наступившем году", - подчеркнул Константин Букреев.

Прокурор области поблагодарил сотрудников (а в губернии их трудится более 800 человек) за хорошую и результативную работу. "Самарских прокуроров во все времена отличали преданность делу, верность долгу и безупречные личные качества", - добавил Константин Букреев. Он добавил, что в регионе сложились конструктивные взаимоотношения с органами государственной власти, судом, правоохранительными и контролирующими органами.

Николай Меркушкин, обращаясь к собранию, отметил: "В этом году прокуратуре исполняется 295 лет, немногие институты государственной власти имеют такую биографию и во многом исполняют похожие полномочия, что и триста лет назад". Глава региона уверен: без подобного надзорного органа не может существовать ни одно правовое государство.

Говоря о работе прокуроров Самарской области, Николай Меркушкин заметил, что в ведомстве в последние годы происходят позитивные изменения. Губернатор рассказал, что региональные власти получают из надзорного ведомства сообщения, связанные с соблюдением законодательства в разных сферах, все они тщательным образом изучаются, и на каждое из этих обращений следует незамедлительная реакция.

Губернатор подвел общие итоги работы правоохранительной системы региона в прошедшем году. "Криминогенная ситуация в Самарской области улучшилась в 2016 году. Так, общее число зарегистрированных преступлений сократилось по сравнению с 2015 годом на 11%. Особенно важно, что на 14% сократилось число тяжких преступлений, на 19% - число убийств, именно эти показатели характеризуют общее состояние общества", - сказал Николай Меркушкин.

Впрочем, несмотря на праздничный день, Николай Меркушкин призвал прокуроров занимать принципиальную позицию по всем делам и особое внимание уделять вопросам, которые вызвали широкий общественный резонанс. Так, руководитель области отметил работу прокуратуры в вопросе выплаты задолженности по заработной плате сотрудникам ОАО "АвтоВАЗагрегат". "Благодаря совместным усилиям органов власти и прокуратуры сотрудникам предприятия уже выплачено около 180 млн рублей, и работа над погашением задолженности продолжается. Прокуратура и впредь должна занимать твердую и принципиальную позицию в этом вопросе", - подчеркнул Николай Меркушкин. Кроме того, благодаря, в том числе, и вмешательству прокуратуры в Самарской области удалось решить проблему обманутых дольщиков.

Губернатор акцентировал внимание сотрудников надзорного ведомства в наступившем году на борьбе с нарушениями в экономической сфере. "Бюджет этого года - довольно напряженный, и мы должны создать все условия, чтобы он наполнялся без проблем", - сказал глава региона. В частности, Николай Меркушкин обратил внимание прокуроров на необходимость серьезной работы по ликвидации теневого рынка алкогольной продукции. По словам главы региона, ежегодно из-за продажи контрафактного алкоголя областной бюджет теряет 3-3,5 млрд рублей.

В целом Николай Меркушкин высоко оценил работу прокуратуры: "Видя вашу работу, жители Самарской области стали больше доверять правоохранительной системе".

Руководитель области добавил, что для решения всех стоящих перед регионом задач всем необходимо работать сплоченно и эффективно. "Дел предстоит очень много, только при совместной работе органов власти и прокуратуры можно решить задачи, стоящие перед Самарской областью. Вместе мы можем сделать очень многое", - сказал губернатор и выразил благодарность сотрудникам прокуратуры за работу.

В заключение Николай Меркушкин вручил благодарственные письма заместителю прокурора Автозаводского района Тольятти Максиму Волкову, начальнику отдела общего и особого делопроизводства прокуратуры Самарской области Марине Заложных, заместителю Кинельского межрайонного прокурора Александру Коробову и старшему специалисту отдела по рассмотрению писем и приема граждан прокуратуры Самарской области Антонине Садовой.

Сотрудников прокуратуры поздравили также Сергей Чабан и Виктор Сазонов. Главный федеральный инспектор в своем выступлении подчеркнул, что прокуратура в борьбе за закон и порядок всегда находится на передовой. Председатель областного парламента заметил, что уже три века прокуратура является важнейшим звеном всей правоохранительной системы страны и олицетворяет справедливость, государственность и законность.