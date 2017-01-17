В Курумоче по техническим причинам на два часа задержался рейс в аэропорт Внуково

Во вторник, 17 января, из аэропорта Курумоч по техническим причинам не вылетел самолет Boeing 737, который должен был отправиться в 7:55 в московский аэропорт Внуково, сообщила корреспонденту Волга Ньюс старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.
По данным представителя надзорного ведомства, регистрацию на рейс прошли 77 пассажиров. Предположительно, вылет самолета не состоялся потому, что во время запуска двигателя не подключился генератор на сеть.
Как пояснила Майя Иванова, самолет задержался в аэропорту Курумоч примерно на два часа. В 10:03 он отправился в пункт назначения.
В связи со случившимся Куйбышевская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
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Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
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