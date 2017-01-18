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Пожары Происшествия

За сутки из-за пожаров в губернии эвакуировали 30 человек, одна женщина пострадала

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За минувшие сутки пожары стали причиной эвакуации 30 жителей губернии, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Во вторник, 17 января, в п.г.т. Алексеевка (Кинел) в одной из квартир на ул. Ульяновской загорелись домашние вещи. Вызов поступил на пульт дежурного в 12:09. Площадь пожара составила 1,5 кв. метра. В результате происшедшего пострадала 78-летняя женщина, пять человек были эвакуированы. Прибывшие по вызову пять огнеборцев и одна единица техники ликвидировали пожар в 12:20.

В 15:42 в Центральном районе Тольятти 15 человек были эвакуированы из-за возгорания домашних вещей на ул. Новопромышленной. Огонь охватил площадь в 12 кв. метров. 21 пожарный с использованием пяти единиц техники справились с возгоранием за семь минут.

Еще 10 человек были эвакуированы из-за пожара в квартире одного из домов по ул. 22 Партсъезда в с. Бузаевка Кинельского района. Информация о возгорании поступила дежурному в 18:14. Огонь охватил 50 кв. метров. 18 огнеборцев и четыре единицы техники смогли ликвидировать пламя в 18:58.

Причины возникновения пожаров устанавливаются.

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Последние комментарии

Юляшка Мальцева 11 декабря 2016 18:38 Пенсионерка отравилась угарным газом и получила ожоги в загоревшемся доме в пос. Ясная Поляна

Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

Мария Михайлова 11 декабря 2016 10:57 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:43 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление

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