За сутки из-за пожаров в губернии эвакуировали 30 человек, одна женщина пострадала

За минувшие сутки пожары стали причиной эвакуации 30 жителей губернии, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Во вторник, 17 января, в п.г.т. Алексеевка (Кинел) в одной из квартир на ул. Ульяновской загорелись домашние вещи. Вызов поступил на пульт дежурного в 12:09. Площадь пожара составила 1,5 кв. метра. В результате происшедшего пострадала 78-летняя женщина, пять человек были эвакуированы. Прибывшие по вызову пять огнеборцев и одна единица техники ликвидировали пожар в 12:20.

В 15:42 в Центральном районе Тольятти 15 человек были эвакуированы из-за возгорания домашних вещей на ул. Новопромышленной. Огонь охватил площадь в 12 кв. метров. 21 пожарный с использованием пяти единиц техники справились с возгоранием за семь минут.

Еще 10 человек были эвакуированы из-за пожара в квартире одного из домов по ул. 22 Партсъезда в с. Бузаевка Кинельского района. Информация о возгорании поступила дежурному в 18:14. Огонь охватил 50 кв. метров. 18 огнеборцев и четыре единицы техники смогли ликвидировать пламя в 18:58.

Причины возникновения пожаров устанавливаются.