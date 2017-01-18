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Общество

66 проектов претендуют на премию "Серебряный Лучник" - Приволжье

САМАРА.18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершился прием заявок для участия в региональной премии в области развития связей с общественностью "Серебряный Лучник" - Приволжье. В рамках кампании исполнительная дирекция конкурса принимала заявки от авторов и авторских коллективов государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, осуществляющих деятельность в области развития общественных связей в Приволжском федеральном округе.

Всего на региональную премию в этом году было представлено 66 проектов. Почти половина претендентов - из Нижегородской области. Второе место по количеству проектов заняла Республика Удмуртия, третье - Республика Татарстан.

Наибольшее количество проектов было представлено в номинациях "Социальные коммуникации" и "Продвижение культуры и исторического наследия". Кроме того, популярностью пользовалась категория "Продвижение государственных, общественных и социальных программ".

Напомним, на соискание премии "Серебряный Лучник" - Приволжье претендуют проекты, реализованные в 2016 году и соответствующие одной из заявленных номинаций:

  • Корпоративные коммуникации
  • Маркетинговые коммуникации
  • Социальные коммуникации
  • Благотворительность
  • Продвижение государственных, общественных и социальных программ
  • Развитие и продвижение территорий
  • Digital-коммуникации
  • Продвижение идей спортивного и здорового образа жизни
  • Продвижение культуры и исторического наследия

До 18 января члены жюри оценивают представленные на конкурс проекты и формируют список лучших в каждой номинации. Эти проекты войдут в шорт-лист региональной премии "Серебряный Лучник" - Приволжье, а их авторы будут приглашены на публичную защиту, которая состоится 27 января 2017 в ГЦСИ "Арсенал" (Нижний Новгород, Кремль, корпус 6).

Итоги голосования жюри будут опубликованы 20 января 2017 года на сайте премии.

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