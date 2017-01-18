66 проектов претендуют на премию "Серебряный Лучник" - Приволжье

Завершился прием заявок для участия в региональной премии в области развития связей с общественностью "Серебряный Лучник" - Приволжье. В рамках кампании исполнительная дирекция конкурса принимала заявки от авторов и авторских коллективов государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, осуществляющих деятельность в области развития общественных связей в Приволжском федеральном округе.
Всего на региональную премию в этом году было представлено 66 проектов. Почти половина претендентов - из Нижегородской области. Второе место по количеству проектов заняла Республика Удмуртия, третье - Республика Татарстан.
Наибольшее количество проектов было представлено в номинациях "Социальные коммуникации" и "Продвижение культуры и исторического наследия". Кроме того, популярностью пользовалась категория "Продвижение государственных, общественных и социальных программ".
Напомним, на соискание премии "Серебряный Лучник" - Приволжье претендуют проекты, реализованные в 2016 году и соответствующие одной из заявленных номинаций:
- Корпоративные коммуникации
- Маркетинговые коммуникации
- Социальные коммуникации
- Благотворительность
- Продвижение государственных, общественных и социальных программ
- Развитие и продвижение территорий
- Digital-коммуникации
- Продвижение идей спортивного и здорового образа жизни
- Продвижение культуры и исторического наследия
До 18 января члены жюри оценивают представленные на конкурс проекты и формируют список лучших в каждой номинации. Эти проекты войдут в шорт-лист региональной премии "Серебряный Лучник" - Приволжье, а их авторы будут приглашены на публичную защиту, которая состоится 27 января 2017 в ГЦСИ "Арсенал" (Нижний Новгород, Кремль, корпус 6).
Итоги голосования жюри будут опубликованы 20 января 2017 года на сайте премии.
Последние комментарии
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?