Дважды привлекавшийся за нетрезвое вождение водитель Lexus, снова пьяный, протаранил две машины

Вечером 17 января в Самаре произошло ДТП с участием 33-летнего нетрезвого водителя Lexus, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, в 19:45 он ехал по ул. Ново-Садовой со стороны ул. Осипенко в направлении ул. Челюскинцев по второму ряду. С его слов, скорость автомобиля была 60-65 км/ч. Напротив дома №25 по ул. Ново-Садовой автомобилист столкнулся с припаркованными автомобилями: Mitsubishi Lancer, принадлежащим 38-летней женщине, и Skoda Fabia, владелицей которого является 57-летняя женщина.

В ОГИБДД Самары сообщают, что в ДТП никто не пострадал, а у водителя Lexus инспекторы ГИБДД при помощи алкотестера обнаружили признаки опьянения. Затем полицейские доставили его в лечебное учреждение, где алкогольное опьянение подтвердили медики. В результате за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в отношении автомобилиста составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

В ОГИБДД Самары отметили, что с 2005 г. этот водитель 48 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. В частности, четыре раза - за ненадлежащую тонировку, а в 2016 г. - за выезд на встречную полосу. За вождение в состоянии опьянения, как выяснилось, теперь он привлекается уже в третий раз.

По данным ОГИБДД Самары, первый раз протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ в отношении него был составлен в 2011 году. Тогда мужчину на два года лишили водительских прав. Но в 2013 г., когда еще не истек срок возврата прав, его снова привлекли за вождение в нетрезвом состоянии, на этот раз уже по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, то есть за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии водителем, лишенным прав. Какая мера воздействия ему была тогда избрана, сейчас неизвестно.

Теперь по протоколу, составленному 17 января по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ему грозит штраф 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортом на срок от полутора до двух лет. И как сообщают в ОГИБДД Самары, решение по этому протоколу будет принимать мировой суд.