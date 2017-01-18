Дважды привлекавшийся за нетрезвое вождение водитель Lexus, снова пьяный, протаранил две машины

Вечером 17 января в Самаре произошло ДТП с участием 33-летнего нетрезвого водителя Lexus, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, в 19:45 он ехал по ул. Ново-Садовой со стороны ул. Осипенко в направлении ул. Челюскинцев по второму ряду. С его слов, скорость автомобиля была 60-65 км/ч. Напротив дома №25 по ул. Ново-Садовой автомобилист столкнулся с припаркованными автомобилями: Mitsubishi Lancer, принадлежащим 38-летней женщине, и Skoda Fabia, владелицей которого является 57-летняя женщина.
В ОГИБДД Самары сообщают, что в ДТП никто не пострадал, а у водителя Lexus инспекторы ГИБДД при помощи алкотестера обнаружили признаки опьянения. Затем полицейские доставили его в лечебное учреждение, где алкогольное опьянение подтвердили медики. В результате за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в отношении автомобилиста составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
В ОГИБДД Самары отметили, что с 2005 г. этот водитель 48 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. В частности, четыре раза - за ненадлежащую тонировку, а в 2016 г. - за выезд на встречную полосу. За вождение в состоянии опьянения, как выяснилось, теперь он привлекается уже в третий раз.
По данным ОГИБДД Самары, первый раз протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ в отношении него был составлен в 2011 году. Тогда мужчину на два года лишили водительских прав. Но в 2013 г., когда еще не истек срок возврата прав, его снова привлекли за вождение в нетрезвом состоянии, на этот раз уже по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, то есть за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии водителем, лишенным прав. Какая мера воздействия ему была тогда избрана, сейчас неизвестно.
Теперь по протоколу, составленному 17 января по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ему грозит штраф 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортом на срок от полутора до двух лет. И как сообщают в ОГИБДД Самары, решение по этому протоколу будет принимать мировой суд.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.