Задолженности ХК "Лада" перед игроками за нынешний сезон закрыты

Задолженностей у клуба КХЛ "Лада" перед игроками за нынешний сезон больше нет, сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина.

В середине декабря генеральный директор тольяттинского клуба Владимир Вдовин сообщил, что "Лада" погасила долги перед хоккеистами за сентябрь и 30% за октябрь. Большую помощь в погашении, по словам Вдовина, оказал губернатор области Николай Меркушкин.

"Все долги были погашены еще в прошлом году. На данный момент никаких задолженностей у клуба больше нет", - сказал Шляхтин.



