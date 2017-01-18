Задолженности ХК "Лада" перед игроками за нынешний сезон закрыты

Задолженностей у клуба КХЛ "Лада" перед игроками за нынешний сезон больше нет, сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина.
В середине декабря генеральный директор тольяттинского клуба Владимир Вдовин сообщил, что "Лада" погасила долги перед хоккеистами за сентябрь и 30% за октябрь. Большую помощь в погашении, по словам Вдовина, оказал губернатор области Николай Меркушкин.
"Все долги были погашены еще в прошлом году. На данный момент никаких задолженностей у клуба больше нет", - сказал Шляхтин.
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