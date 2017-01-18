В самарском "Макдональдсе" искали тараканов

На днях в социальных сетях появился пост о том, что в ресторане "Макдоналдс", расположенном в молле "Аврора" Управление Роспотребнадзора по Самарской области проводило проверку по факту наличия насекомых. К записи прилагались фотографии ответа ведомства на обращение жительницы Самары. В региональном Роспотребнадзоре подтвердили достоверность этой информации.

"С такими документами не шутят, - пояснила начальник отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора по Самарской области Надежда Афанасьева. - Все нарушения, указанные в ответе на обращение, имеют место быть. А именно: в помещении не проведен своевременный ремонт, в производственных помещениях места прохода коммуникаций не герметичны".

В ведомстве сообщают, что в рамках ст. 28.1, 28.7 КоАП РФ было возбуждено дело об административном правонарушении и проведено расследование по ст. 6.4 КоАП РФ по факту наличия насекомых в отношении ООО "Макдоналдс". Однако найти их специалистам так и не удалось.

"В ответе на обращение заявителя указано, что в "Макдоналдсе" выявлены не те нарушения, которые указала гражданка, а другие, - пояснила Надежда Афанасьева. - Она жаловалась на наличие насекомых. При проведении проверки наличия насекомых ни в зале, ни на кухне, ни в подсобных помещениях обнаружено не было".

Роспотребнадзор также сообщает, что юрлицо ресторана представило договор на проведение работ по уничтожению насекомых и акты выполненных работ. Руководство ресторана ежедневно проводит осмотр санитарного состояния помещения и заносит записи в контрольный журнал.

Тем не менее, в отношении директора ресторана "Макдоналдс" был составлен протокол по другим выявленным нарушениям. Его направили на рассмотрение в федеральный суд Октябрьского района.