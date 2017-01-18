"Крылья Советов" не платили "Сент-Этьену" за трансфер Молло

Трансфер французского полузащитника Йона Молло из "Сент-Этьена" в "Крылья Советов" был бесплатным для самарского клуба.

"Крылья" не платили "Сент-Этьену" за переход футболиста, но обязывались перечислить 50% в случае его следующей продажи. Сам игрок для подписания контракта потребовал три зарплаты авансом, на что "Крыльям" тогда и потребовались средства для осуществления сделки, сообщил источник Волга Ньюс, знакомый с ситуацией.

Переход Йоана Молло в "Крылья Советов" состоялся 31 августа, в последний день летней трансферной кампании. "Крылья" объявили о приобретении у "Сент-Этьена" Молло, ранее игравшего в самарской команде на правах аренды, и подписании с ним трехлетнего соглашения. По информации Волга Ньюс, "Сент-Этьен" согласился отпустить полузащитника в "Крылья" бесплатно, но с условием получения 50% от его следующей продажи. Сам Молло выдвинул ряд условий по личному контракту. В частности, он потребовал выплатить ему сразу же после подписания соглашения три зарплаты авансом. Учитывая, что по уровню зарплаты Молло становился самым высокооплачиваемым игроком команды, требовалось значительная сумма. Именно на эти расходы самарскому клубу пришлось оперативно изыскивать деньги.



На прошлой неделе Йоан Молло перешел из "Крыльев" в питерский "Зенит", получив существенное увеличение зарплаты. Цену трансфера клубы не разглашали. Президент "Сент-Этьена" Ролан Ромейер заявил, что официально сумма трансфера составила 500 тыс. евро. Ранее в СМИ появлялась информация, что "Зенит" заплатил за Молло в пределах 2,5-3 млн евро. "Сент-Этьен" считает, что официальная стоимость сделки была преднамеренно занижена, и планирует обратиться в ФИФА для расследования деталей трансфера. Французское издание LʼEquipe сообщает, что сумма сделки составила 3 млн. евро, из которых 2,5 млн.евро "Зенит" перечислит "Крыльям" в качестве бонусов и комиссионных, в связи с чем "Сент-Этьен" не сможет получит от этой суммы 50%.