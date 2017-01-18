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Общество

Определены победители "Серебряного Лучника" в Самаре

САМАРА.18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Самара завершили оценку работ, представленных на конкурс в 2016 году. На этот раз в региональном этапе конкурса участвовало 43 проекта. Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа состоится 26 января на площадке ГТРК "Самара".

В 10 номинациях Премии было представлено 43 проекта. Эксперты регионального этапа отметили высокое качество проектов 2016 года. Наибольшее число работ было представлено в номинациях "Лучший проект продвижения государственных, общественных и социальных программ", "Лучший проект развития и продвижения территорий" и "Лучший проект в области КСО и благотворительности". "Это говорит о том, что проекты в области связей с общественностью заметны и оказывают существенное влияние на социально-культурную жизнь нашего региона", - отметила Татьяна Мокшина, директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", исполнительный директор "Серебряный Лучник" - Самара.

"Для нас особенно актуальна тема корпоративной социальной ответственности: нам интересно все, что связано с реальным преобразованием жизни, потому что это очень серьезная работа. И я очень рада, что вижу примеры такого же отношения среди участников самарского этапа "Серебряного Лучника". Единомышленники - это бесценно!" - говорит Мария Жаркова, директор по связям с общественностью и государственными органами региона Центр ГК Danonе в России.

По традиции, десять наиболее ярких премиантов приглашены к участию в федеральном этапе конкурса без внесения организационного взноса, а лучший проект, по мнению экспертов, рекомендован к участию в Днях отрытых презентаций в Москве. Немаловажен и тот факт, что в этом году на федеральном уровне будет вручаться приз за лучший региональный проект.

Полный список проектов, принявших участие в конкурсе, можно увидеть здесь: http://www.luchnik.ru/sl_samara/314/2016/.

Торжественная церемония награждения, где будут названы имена победителей, и презентация лучших проектов состоится 26 января на площадке ГТРК "Самара" (ул. Советской Армии, 205). Начало церемонии - в 14:00.

Внимание! По вопросам регистрации для участия в церемонии обращайтесь в агентство коммуникаций "ПРАТОН": info@praton-pr.ru, тел. 8 (846) 333-333-8 или 8-927-609-76-39.

Партнерами Премии в Самарской области выступают ГТРК "Самара", телеканал "Самара-ГИС", радио "Эхо Москвы" в Самаре, "Самарская газета", информационный портал "Волга Ньюс", "Волжская коммуна", журнал "СМР.Собака.ru", ГК "Данон", компания "МегаФон".

Генеральный информационный партнер Национальной премии - информационное агентство России ТАСС.

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