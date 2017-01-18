Бывшему чиновнику Ростехнадзора, осужденному за взятки, смягчили наказание

В среду, 18 января, в Промышленном райсуде Самары было рассмотрено ходатайство экс-замначальника Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Александра Соловейчика, отбывающего срок по приговору Ленинского райсуда Ульяновска.

В ноябре 2013 г. Соловейчика за получение взяток приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей.

Находясь в лечебном учреждении местного УФСИН, он просил заменить неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания. Федеральный судья Анна Бондаренко удовлетворила это требование.