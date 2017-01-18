В Самаре откажутся от обработки улиц песчано-соляной смесью

Глава Самары Олег Фурсов проводит серию встреч с руководителями муниципальных предприятий и учреждений. Как сообщает управление информации и аналитики города, эти встречи посвящены обсуждению результатов финансово-хозяйственной деятельности, сокращению издержек, повышению доходности, оптимизации штатной численности, а также перспективам развития и поиску резервов.

В частности, руководитель МП "Благоустройство" Алексей Власов, который занял этот пост в сентябре 2016 года, сообщил, что за последние несколько месяцев удалось существенно снизить транспортные расходы, в результате чего по итогам года сокращение составило 11,6%. Экономия за счет сокращения доли работ выполняемых субподрядчиками составила 44 млн рублей.

В 2016 г. предприятие избавилось от просроченной кредиторской задолженности, хотя еще в сентябре она составляла 260 млн рублей. По итогам года предприятию удалось снизить убытки на 47%.

Также за последние несколько месяцев обслуживаемая предприятием площадь выросла на 2,2 млн кв. м, и в настоящий момент она составляет более 12,7 млн кв. м. При этом качество уборки повысилось, о чем говорит снижение количества штрафов и предписаний со стороны надзорных органов.

По словам Алексея Власова, в планах предприятия развитие системы технологической работы с реагентами. На будущий год это позволит повысить экономию дорогих реагентов более чем на 20% и постепенно отказаться от песчано-соляной смеси. Также в новом году предприятие будет осваивать новые виды работ.

МП "Спецремстройзеленхоз" в 2016 г. в рамках программы "Цветущая Самара" увеличило площадь высадки растений в городе на 25%. По словам директора предприятия Петра Кудряшова, в 2017 г. площадь цветников планируется увеличить до 28,3 тыс. кв. м, газонов — до 12 тыс. кв. м. Кроме того, предприятие выступило генеральным подрядчиком на реконструкции улицы Стара-Загора и комплексном благоустройстве въезда на Южном шоссе.

Олег Фурсов подчеркнул, что 2017 год в соответствии с посланием президента РФ Владимира Путина объявлен Годом экологии. В связи с этим необходимо особое внимание уделять вопросам озеленения и содержания общественных территорий.

Кроме того, о своих достижениях отчитались МП "Самарагорсвет" и "Инженерные системы". Так, "Самарагорсвет" за прошедший год существенно увеличил прибыль за счет участия в коммерческих проектах, сотрудниками предприятия было смонтировано 2500 светоточек.

"Инженерные системы" в 2016 г. продолжали работу по принятию на баланс и ремонту бесхозных сетей ливневой канализации. За прошедший период предприятием по просьбам жителей были ликвидированы 18 проблемных точек скопления воды. Также за это время "Инженерным системам" удалось взыскать задолженность в размере 21 млн рублей.

По итогам встреч Олег Фурсов отметил положительную динамику в работе МП. Благодаря проведенной оптимизации издержек и штатной численности постепенно сокращаются затраты бюджетных средств, повышается доходность предприятий, а вместе с тем растут и объемы поступлений в бюджет городского округа.