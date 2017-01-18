В Тольятти пожарный поезд и 133 человека тушили цех по покраске пластика

В среду, 18 января, в 17:59 на пульт ЕДДС поступило сообщение о возгорании в цехе по покраске пластика, который расположен в с. Тимофеевка, рядом с Обводным шоссе Тольятти, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

По прибытии на место происшествия сотрудников 31-го Отряда ФПС было установлено, что происходит открытое горение здания по всему периметру. Площадь пожара составила 1000 кв. метров.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности "Пожар №2".

На место происшествия выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Самарской области. В 19:10 на тушение цеха был направлен пожарный поезд.

В 19:19 пожар удалось локализовать, в связи с чем был дан отбой повышенному номеру сложности пожара. К 21:23 пожар был потушен.

В его ликвидации участвовали 133 человека, применялось 29 единиц техники.

Данных о погибших и пострадавших нет.