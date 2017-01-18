В Тольятти пожарный поезд и 133 человека тушили цех по покраске пластика

В среду, 18 января, в 17:59 на пульт ЕДДС поступило сообщение о возгорании в цехе по покраске пластика, который расположен в с. Тимофеевка, рядом с Обводным шоссе Тольятти, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
По прибытии на место происшествия сотрудников 31-го Отряда ФПС было установлено, что происходит открытое горение здания по всему периметру. Площадь пожара составила 1000 кв. метров.
Пожару был присвоен повышенный номер сложности "Пожар №2".
На место происшествия выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Самарской области. В 19:10 на тушение цеха был направлен пожарный поезд.
В 19:19 пожар удалось локализовать, в связи с чем был дан отбой повышенному номеру сложности пожара. К 21:23 пожар был потушен.
В его ликвидации участвовали 133 человека, применялось 29 единиц техники.
Данных о погибших и пострадавших нет.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление