Николай Меркушкин отметил лучших журналистов Самарской области

В среду, 18 января, в Самаре состоялась церемония награждения лауреатов областного журналистского конкурса на призы губернатора и подведения итогов конкурса "Золотое перо губернии". По традиции, они были приурочены к профессиональному празднику - Дню печати. Победителей поздравил глава региона Николай Меркушкин.

Конкурс на призы губернатора проходит в Самарской области уже в пятый раз. Каждая церемония - тематическая. На этой раз она была посвящена 50-летию Волжского автомобильного завода, а также итогам работы региона в 2016 году и общему единению.

В 2016 году на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 330 заявок со всей области.



"Конкурс проводится уже в пятый раз, за эти годы мы вместе с вами проделали большую работу, - обратился к журналистам Николай Меркушкин. - Но многое еще предстоит сделать".

Он отметил, что в регионе в последние пять лет произошли существенные изменения, и коснулись они всех городов и районов. Большие события в 2016 году произошли в жизни Автограда. "Руководство страны приняло решение, не имеющее аналогов, - поддержать празднование 50-летия выпуска первого автомобиля Волжским автогигантом. В этом же году Тольятти был присвоен статус территории опережающего развития", - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что статус ТОР позволит создать в Тольятти не только новые рабочие места и производства - стоит непростая задача сделать город центром инженерной мысли страны. При этом Николай Меркушкин особо акцентировал то, что тольяттинская территория опережающего развития должна быть центром притяжения города - таким же, каким в Самаре станет наукоград "Гагарин-центр".

Не меньшее внимание глава региона уделил малым городам и районам области. Он привел динамику роста численности населения в Чапаевске. "Этим не может похвастаться даже областной центр, - сказал Николай Меркушкин. - Причем численность жителей растет за счет миграционных процессов не только в городах, но и в сельской местности, и это общероссийский феномен".

По словам главы региона, от этих процессов зависит будущее Самарской области и то, будет ли наша губерния обладать мощным человеческим капиталом, который позволит нам решать самые сложные задачи.

Глава региона также подчеркнул, что областные власти прикладывают большие усилия, чтобы сохранить талантливую молодежь в Самарской области и привлечь к нам студентов из других регионов страны.

Эта работа уже дает первые результаты: за последние четыре года удвоилось число студентов, которые приехали к нам получать образование. Напротив, число покинувших губернию школьников сократилось в 2,5 раза.

В губернии с каждым годом открываются новые производства, набран беспрецедентный темп жилищного строительства, возводятся жизненно важные объекты социальной инфраструктуры.

Более того, Николай Меркушкин подчеркнул, что в Самарской области реализуются масштабные проекты, которые в ближайшем будущем изменят лицо губернии. Так, в 2017 году Самаре предстоят завершающие работы по подготовке к чемпионату мира по футболу - их объем не уступит масштабам 2016 года, в Тольятти полным ходом будет реализовываться проект создания территории опережающего развития.

Еще одна немаловажная задача, стоящая как перед властью, так и перед журналистами, - довести до логического завершения реформу местного самоуправления.

"В этом году мы должны полностью выполнить поручение президента России Владимира Владимировича Путина и сделать так, чтобы каждый мог дотянуться до власти рукой. Вовлеченность людей в процессы, которые происходят в губернии, должна значительно увеличиться", - поставил задачу Николай Меркушкин.

По его мнению, средства массовой информации региона умеют и могут работать в этом направлении. В качестве примера губернатор привел работу областных СМИ в ходе предвыборной кампании депутатов Государственной думы и Самарской губернской думы. Как заметил Николай Меркушкин, в том числе и благодаря журналистам удалось привлечь жителей губернии на избирательные участки.

Он поблагодарил журналистское сообщество за поддержку и призвал не игнорировать проблемы, с которыми они сталкиваются в ходе работы. К примеру, глава региона попросил СМИ внимательно следить за процессом ремонта дорог и смело выступать с критикой, если качество магистралей оставляет желать лучшего. "Журналистам во все времена было небезразлично, что будет дальше. Мы можем смотреть в будущее с оптимизмом, но для этого мы должны объединиться вокруг интересов нашего края", - резюмировал губернатор.

Затем глава региона вручил заслуженным журналистам губернии награды Самарской области. Почетный знак "За труд во благо земли Самарской" из рук Николая Меркушкина получил директор филиала "Российской газеты" Владимир Бабенков. Он поблагодарил главу региона за высокую оценку и предложил вернуться к хорошо известной практике, когда критические статьи служили руководством к действию и устранению недочетов в работе.

Почетное звание "Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области" получила корреспондент радио ГТРК "Самара" Татьяна Маркушина. 45 лет она отдала работе на радио. Татьяна Маркушина поблагодарила Николая Меркушкина за стиль и качество его работы на благо всех жителей области.

Четверым нашим коллегам вручили медали "Куйбышев - запасная столица". Специальный приз губернатора получила журналист "Социальной газеты" Нина Судницына.

Отметим, что журналисты газеты "Волжская коммуна" и ТРК "Губерния" стали победителями сразу в нескольких номинациях конкурса на призы губернатора.

Диплом второй степени как лучший автор периодического печатного издания взял обозреватель отдела "Власть и политика" Дмитрий Быков. Лучшим фотокорреспондентом стала Юлия Рубцова - она получила диплом первой степени.

Первое место в номинации "Экономика, строительство, инновационное развитие" - у спецкорра "ВК" Петра Слизевича, второе - у журналиста ТРК "Губерния" Нины Ваниной. Обозреватель отдела "Экономика и бизнес" "ВК" Сергей Алешин в ходе церемонии получил специальный приз АвтоВАЗа и поощрительный в номинации "Сельское хозяйство". А вот у Сергея Павлова из ТРК "Губерния" в этой номинации - диплом 2-й степени.

Диплом в номинации "Губерния спортивная" - у редактора отдела спорта "ВК" Андрея Бабешкина. Редактор отдела культуры Армен Арутюнов и спецкорр "ВК" Ксения Аитова взяли сразу две премии в профильной номинации "Культура".

Диплом первой степени в номинации "Ведущий телевизионной информационной программы" - у журналиста Ольги Павловской, диплом 3-й степени в номинации "Репортер телевизионной информационной программы" - у ее коллеги Анны Архиповой.

В номинации "Реформа ЖКХ, благоустройство, защита окружающей среды" первое место - у журналиста ТРК Николая Козлова. В номинации "Автор информационной радиопрограммы" второе место взял шеф-редактор радио "Губерния" Юрий Медведев, в номинации "Подготовка к чемпионату мира по футболу-2018" у журналиста ТРК "Губерния" Виталия Портнова - первое место.

В номинации "Укрепление духовных ценностей, поддержка семьи, материнства и детства, воспитание патриотизма" первое место взяла заместитель главного редактор ТРК "Губерния" Татьяна Потоцкая.

Поощрительный приз в номинации "Борьба с организованной преступностью и коррупцией" получила обозреватель отдела "Происшествия" "ВК" Александра Будаева. Обозревателя отдела "Общество" "ВК" Анну Гудкову отметили поощрительным призом в номинации "Укрепление духовных ценностей, поддержка семьи, материнства и детства, воспитание патриотизма".

Призы в номинации "Репортер информационного интернет-издания" получили журналисты сайта "Волга Ньюс" Ольга Гальчинская и Максим Ромашов.