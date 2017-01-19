В Тольятти спасли девушку, пытавшуюся повеситься в подъезде

В среду, 18 января, в десятом часу утра, по предварительным данным, в подъезде жилого дома на Цветном бульваре в Автозаводском районе Тольятти пыталась повеситься 24-летняя женщина. Свидетели успели вытащить ее из петли еще живой и вызвали "скорую", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Оперативно прибывшие медики оказали девушке помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.
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А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.