16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жительница Чапаевска пыталась пронести наркотики на территорию колонии В Тольятти врачи "скорой" спасли семимесячную девочку, утонувшую в ванной В Самаре полиция задержала мужчину, ворующего вещи из раздевалок спортклубов В Борском районе полицейские раскрыли кражу на предприятии Под Самарой при лобовом столкновении с прицепом грузовика погиб водитель автовоза

Происшествия

В Тольятти спасли девушку, пытавшуюся повеситься в подъезде

ТОЛЬЯТТИ. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 344
Версия для печати

В среду, 18 января, в десятом часу утра, по предварительным данным, в подъезде жилого дома на Цветном бульваре в Автозаводском районе Тольятти пыталась повеситься 24-летняя женщина. Свидетели успели вытащить ее из петли еще живой и вызвали "скорую", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Оперативно прибывшие медики оказали девушке помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.

Где вы чаще всего сталкиваетесь с коррупцией?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Ксения Штефан 19 января 2017 11:25 Зампредседателя Новокуйбышевского суда требуют лишить ученой степени

А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

Александра Будаева 17 января 2017 15:05 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

✨ Бирюкова 13 января 2017 19:20 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.

Наталья Николаевна 12 января 2017 15:42 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5