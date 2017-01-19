В Тольятти спасли девушку, пытавшуюся повеситься в подъезде

В среду, 18 января, в десятом часу утра, по предварительным данным, в подъезде жилого дома на Цветном бульваре в Автозаводском районе Тольятти пыталась повеситься 24-летняя женщина. Свидетели успели вытащить ее из петли еще живой и вызвали "скорую", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Оперативно прибывшие медики оказали девушке помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.