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Здравоохранение Общество

Роспотребнадзор проверяет торговые точки, где продают "незамерзайку"

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление Роспотребнадзора по Самарской области проводит проверки торговых точек, в которых продают стеклоомывающие жидкости.

Из 24 отобранных проб "незамерзаек" 11 проб не соответствовали санитарным требованиям по содержанию метанола. В связи с этим Роспотребнадзор принимает комплекс административных мер.
Как сообщают в ведомстве, метиловый спирт (метанол) - сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.

Метиловый спирт вызывает острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании, раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегетососудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам.

Употреблять вовнутрь стеклоомывающую жидкость категорически запрещено. При приеме вовнутрь смертельная доза метанола для человека - 30 граммов, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества.

Роспотребнадзор советует покупать стеклоомывающую жидкость только в установленных местах торговли.

"Обратите внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку: она должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности", - подчеркивают в ведомстве.

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