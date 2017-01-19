Городская ГИБДД просит помощи в розыске водителя, сбившего женщину в Самаре

10 января около полудня в Кировском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадала 59-летняя женщина.

По данным городской ГИБДД, неизвестный водитель двигался по ул. Ташкентской в направлении Московского шоссе и в районе дома №170 сбил женщину, стоявшую на обочине в попутном направлении.

Пострадавшая попала в больницу с ушибом мягких тканей головы, куда она доехала самостоятельно.

Теперь ОГИБДД УМВД России по Самаре разыскивает водителя, который скрылся с места происшествия.

Очевидцев просят обратиться в отделение розыска 3 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по Самаре по адресу ул. Литвинова, 360 или сообщить по телефону (846) 228-53-49.

Всего же, по данным ведомства, с начала 2017 г. уже шесть водителей сбили пешеходов в Кировском районе и скрылись с места ДТП. Четверо из них найдены и привлечены к административной ответственности по ст. 12.27 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием"), которая предусматривает штраф, лишение водительских прав на срок до полутора лет либо до 15 суток административного ареста.