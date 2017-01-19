Городская ГИБДД просит помощи в розыске водителя, сбившего женщину в Самаре

10 января около полудня в Кировском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадала 59-летняя женщина.
По данным городской ГИБДД, неизвестный водитель двигался по ул. Ташкентской в направлении Московского шоссе и в районе дома №170 сбил женщину, стоявшую на обочине в попутном направлении.
Пострадавшая попала в больницу с ушибом мягких тканей головы, куда она доехала самостоятельно.
Теперь ОГИБДД УМВД России по Самаре разыскивает водителя, который скрылся с места происшествия.
Очевидцев просят обратиться в отделение розыска 3 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по Самаре по адресу ул. Литвинова, 360 или сообщить по телефону (846) 228-53-49.
Всего же, по данным ведомства, с начала 2017 г. уже шесть водителей сбили пешеходов в Кировском районе и скрылись с места ДТП. Четверо из них найдены и привлечены к административной ответственности по ст. 12.27 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием"), которая предусматривает штраф, лишение водительских прав на срок до полутора лет либо до 15 суток административного ареста.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.