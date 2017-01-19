ГТРК "Самара" стал бесспорным лидером по количеству "золотых" лауреатов премии губернатора

Высокая оценка мастерства и признания сотрудников ГТРК "Самара" - телерадиокомпания уже в пятый раз собрала львиную долю призов ежегодного губернаторского конкурса в сфере журналистики. Впрочем, среди полученных наград - не только премии корреспондентам и ведущим.

В кадре и за камерой. В полях, в редакции и в телевизионной студии. В любую погоду и время суток журналисты готовят репортажи, помогая решать проблемы граждан, развивать Самарскую область. Высокая оценка мастерства и признания - победа в ежегодном профессиональном конкурсе. Сегодня среди лауреатов - лучшие представители средств массовой информации региона.

Профессиональное мастерство, освещение вопросов экономики, промышленности, спорта, сельского хозяйства, борьба с коррупцией - традиционный конкурс на призы губернатора охватывает огромный и очень важный круг тем, в которых работают региональные журналисты. Как отмечает губернатор Николай Меркушкин, СМИ играют важнейшую роль в жизни региона.

Пять лет подряд ГТРК "Самара" лидирует по количеству выигранных номинаций. А слоган "Мы это точно сделаем вместе!" стал девизом конкурса, потому что средства массовой информации играют важнейшую роль в жизни региона, как отметил губернатор, они являются связующим звеном между властью и обществом!

Николай Меркушкин, губернатор Самарской области: "Хочу одно сказать - это мы точно сделаем вместе! Кто сказал? Это слоган ГТРК - не наш, ГТРК! Любая задача, которая перед нами стоит, - мы сможем! И город благоустроить. И завод построить, и новые технологии ввести". В команде победителей ГТРК "Самара" 15 человек. Это ведущие - Олег Моргунов, Дмитрий Пархоменко, Данил Рыбалко, Венера Рамазанова, журналисты - Даниил Беленин, Ольга Федорова, Виктор Шепелев, Вероника Тивикова, Екатерина Индикова, Елена Полонская, Илья Рыбалко, Екатерина Сидорова и Мария Виноградова, шеф-редактор радиовещания Анфиса Нагуманова и телеоператор Александр Королев.

Государственная телерадиокомпания "Самара" получила и специальный приз губернатора - номинация была выделена отдельно. Автор и ведущий проекта "На связи с губернатором" Олег Моргунов стал победителем!

Памятную награду "Куйбышев - запасная столица", учрежденную Николаем Меркушкиным, получила директор ГТРК "Самара" Елена Крылова: "Низкий поклон вам, Николай Иванович, за эту награду. Мой дедушка был одним из тех, кто перевозил в свое время авиационные заводы в Самару из Воронежа. Конечно, для меня это величайшая честь и, конечно, это подвиг моих предков. Спасибо!"

Ветерану "Радио России" Татьяне Маркушиной присвоено почетное звание заслуженного работника средств массовой информации Самарской области. Она поблагодарила Николая Меркушкина за стиль и качество его работы на благо всех жителей региона.

Нынешний год - юбилейный для службы радиовещания ГТРК "Самара". 90 лет назад в Куйбышеве началась история областного радио. Первый региональный медиакластер сегодня включает в себя несколько радиостанций, телевизионных каналов и интернет-ресурсов. Одно из открытий этого года - круглосуточный радиопортал "Самара-24".