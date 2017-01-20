"Ладья" разгромила "Алтай У-К" - 7:2

В четверг, 19 января, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" принимала на своем льду "Алтай У-К".

Гости начали с быстрого гола, но "Ладья" до конца первого периода забросила пять шайб - 5:1. Отличились Антон Моренец, Рамиль Сулейманов, Игорь Усманов, Евгений Грошев и Владимир Журавлев.



Во втором отрезке "Ладья" продолжила разгром "Алтая" шайбами Алексея Сыромятникова и Егора Алексеева - 7:1. В третьем периоде гости забили один гол, уже никак не повлиявший на игру, победа тольяттинцев - 7:2, сообщает официальный сайт лиги.