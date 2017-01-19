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Баскетбол Спорт

БК "Самара" обыграл "Иркут" — 70:66

ИРКУТСК. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 января, в очередном матче баскетбольной суперлиги БК "Самара" на выезде встречался с "Иркутом".

Матч начался для "Самара"непросто. За первые четыре минуты самарцы набрали лишь 2 очка, позволив хозяевам повести в счете — 2:7. И в этот момент инициативу на себя решил взять Алексей Жуканенко. Его треха и несколько точных штрафных взбодрили команду, порыв центрового поддержали Евгений Фидий и Никита Иванов — и "Самара" быстро ликвидировала свое отставание и вырвалась вперед — 14:13.

Но концовка первого и начало второго периода лучше удались иркутянам. Они вернули себе лидерство и вновь убежали в отрыв, который в середине второй десятиминутки достиг максимальных 7 очков — 19:26. Но стоило Константину Кадыкову точным дальним выстрелом размочить "сухой" трехминутный отрезок — дела в атаке у "Самары" пошли веселее. За две с небольшим минуты до большого перерыва Алексей Зозулин с линии штрафных сравнял счет. Перестрелка, которую устроили соперники на последних минутах первой половины, победителя так же не выявила: 32:32 к большому перерыву.

А сразу после перерыва, наконец, заработали до того действовавшие с перебоями самарские "снайперы". Алексей Чиликин, Дмитрий Головин и Алексей Зозулин отправили в кольцо "Иркута" по трехе — и после трех сыгранных минут гости повели 41:35. Спустя некоторое время и хозяева выдали пару точных дальних атак, но на них каждый раз тут же отвечал Никита Иванов, и "Самара" держала небольшой задел в 3-6 очков. Но последнюю минуту периода ударно провел Глеб Герасименко (две трехи и два точных штрафных) — противопоставить его результативности "Самара" ничего не смогла, позволив сопернику выйти вперед — 52:53.

В заключительном периоде сюжетных поворотов тоже хватало. Так, Алексей Жуканенко и Никита Иванов организовали полутораминутный рывок 6:0, позволивший "Самаре" за шесть минут до завершения основного времени повести 60:55. Хозяевам потребовалось всего полминуты, чтобы восстановить равенство. А затем пару минут соперники отбегали вхолостую, после чего лидер в очередной раз сменился — 62:63. Игра постепенно скатывалась в концовку, причем в такую, предсказать победителя в которой никто бы не взялся.

За полторы минуты до сирены Алексей Зозулин трехой вернул "Самаре" преимущество, а сразу после тайм-аута хозяева не смогли должным образом распорядиться мячом, за что их безжалостно наказал неудержимый сегодня Дмитрий Головин. 67:63 за 53 секунды до завершения основного времени — этого задела гостям хватило, чтобы довести матч до победы.

70:66 — важный успех "Самары", сообщает официальный сайт клуба.

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