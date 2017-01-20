Павел Яковлев вновь вернется в "Крылья Советов"

Нападающий "Анжи" Павел Яковлев продолжит карьеру в "Крыльях Советов", сообщает championat.com.
Футболист и самарский клуб уже договорились по условиям личного контракта. Официально об этом должно быть объявлено в ближайшее время.
"Анжи" предлагал Яковлеву пойти на существенное сокращение зарплаты, но Павел, получив предложение от "Крыльев Советов", решил сменить клубную прописку.
В прошлом Яковлев уже играл за "Крылья Советов" на правах аренды. В составе самарской команды он в общей сложности принял участие в 50 матчах и забил 10 голов.
Последние комментарии
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет
ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет