Павел Яковлев вновь вернется в "Крылья Советов"

Нападающий "Анжи" Павел Яковлев продолжит карьеру в "Крыльях Советов", сообщает championat.com.

Футболист и самарский клуб уже договорились по условиям личного контракта. Официально об этом должно быть объявлено в ближайшее время.

"Анжи" предлагал Яковлеву пойти на существенное сокращение зарплаты, но Павел, получив предложение от "Крыльев Советов", решил сменить клубную прописку.

В прошлом Яковлев уже играл за "Крылья Советов" на правах аренды. В составе самарской команды он в общей сложности принял участие в 50 матчах и забил 10 голов.