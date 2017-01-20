16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре отметят День сурка с участием степных сурков Ивана и Евы В Красноярском районе открыли исправительный центр для принудительных работ Четыре самарских вуза будут учитывать итоговое сочинение при зачислении Награждены победители конкурса "Золотое перо губернии" Самарцы отпраздновали Крещение господне массовыми купаниями в Волге на Полевом спуске

Общество

Тольяттинец намерен продать 37-летнюю "Ниву" за 5 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 392
Версия для печати

Тольяттинец выставил старый внедорожник ВАЗ-2121 на продажу на одном из крупных российских сайтов с подержанными автомобилями за 5 млн руб., пишет auto.vesti.ru.

В объявлении указано, что ВАЗ-2121 в экспортной версии 1980 года выпуска с пробегом 201 км сохранился в идеальном техническом и визуальном состоянии. 

Отмечается, что первая владелица советского внедорожника приобрела "Ниву", не имея водительских прав. До сих пор автомобиль не эксплуатировался.

"Музейная ценность, отличный экземпляр для коллекции и вложения денег, сохранены пломбы и черные номера, автомобиль для людей, которые могут позволить себе все!" - значится в сопроводительном тексте к объявлению.

Торговаться с потенциальными покупателями продавец не намерен. По словам активных пользователей сайта объявлений, автомобиль находится в продаже уже давно, а сам владелец неоднократно переписывал ценники в сторону повышения - сначала за ВАЗ-2121 просили менее 1 млн руб., затем 3,2 млн, а теперь и 5 млн рублей. 

Где вы чаще всего сталкиваетесь с коррупцией?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Павлов Иван 22 декабря 2016 11:02 "Рождественский караван Coca-Cola" приедет в Самару 24 декабря

Где наш Дед Мороз?

Артем stroysamaru 19 декабря 2016 19:25 Директор МП "Благоустройство": "Мы пересмотрели систему ежедневной уборки города"

Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?

Джон Смит 09 декабря 2016 20:29 11 декабря жители Самары приглашаются для обсуждения логотипа города к ЧМ-18

Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.

Вера Дутлова 01 декабря 2016 17:00 Переживший пожар дом на улице Водников в Самаре планируется восстановить

Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20

Диана Руманова 28 ноября 2016 22:40 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?

Фото на сайте

Самарцы отпраздновали Крещение господне массовыми купаниями в Волге на Полевом спуске

Самарцы отпраздновали Крещение господне массовыми купаниями в Волге на Полевом спуске

Световое шоу "Полетели в Новый Год"

Световое шоу "Полетели в Новый Год"

Школьники Жигулевска разгадали "Код энергии"

Школьники Жигулевска разгадали "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5