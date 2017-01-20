Тольяттинец намерен продать 37-летнюю "Ниву" за 5 млн рублей

Тольяттинец выставил старый внедорожник ВАЗ-2121 на продажу на одном из крупных российских сайтов с подержанными автомобилями за 5 млн руб., пишет auto.vesti.ru.
В объявлении указано, что ВАЗ-2121 в экспортной версии 1980 года выпуска с пробегом 201 км сохранился в идеальном техническом и визуальном состоянии.
Отмечается, что первая владелица советского внедорожника приобрела "Ниву", не имея водительских прав. До сих пор автомобиль не эксплуатировался.
"Музейная ценность, отличный экземпляр для коллекции и вложения денег, сохранены пломбы и черные номера, автомобиль для людей, которые могут позволить себе все!" - значится в сопроводительном тексте к объявлению.
Торговаться с потенциальными покупателями продавец не намерен. По словам активных пользователей сайта объявлений, автомобиль находится в продаже уже давно, а сам владелец неоднократно переписывал ценники в сторону повышения - сначала за ВАЗ-2121 просили менее 1 млн руб., затем 3,2 млн, а теперь и 5 млн рублей.
Последние комментарии
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?