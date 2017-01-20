Тольяттинец намерен продать 37-летнюю "Ниву" за 5 млн рублей

Тольяттинец выставил старый внедорожник ВАЗ-2121 на продажу на одном из крупных российских сайтов с подержанными автомобилями за 5 млн руб., пишет auto.vesti.ru.

В объявлении указано, что ВАЗ-2121 в экспортной версии 1980 года выпуска с пробегом 201 км сохранился в идеальном техническом и визуальном состоянии.

Отмечается, что первая владелица советского внедорожника приобрела "Ниву", не имея водительских прав. До сих пор автомобиль не эксплуатировался.

"Музейная ценность, отличный экземпляр для коллекции и вложения денег, сохранены пломбы и черные номера, автомобиль для людей, которые могут позволить себе все!" - значится в сопроводительном тексте к объявлению.

Торговаться с потенциальными покупателями продавец не намерен. По словам активных пользователей сайта объявлений, автомобиль находится в продаже уже давно, а сам владелец неоднократно переписывал ценники в сторону повышения - сначала за ВАЗ-2121 просили менее 1 млн руб., затем 3,2 млн, а теперь и 5 млн рублей.