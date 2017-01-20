Прокуратура поддержала новокуйбышевца, добивавшегося признания его дома аварийным

Прокуратура Новокуйбышевска поддержала местного жителя, пытавшегося оспорить постановление городской мэрии об отказе в признании его дома аварийным и подлежащим сносу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
По обращению гражданина надзорным ведомством была организована проверка, в ходе которой установлено, что решением межведомственной комиссии от 13 августа 2009 г. жилой дом по адресу г. Новокуйбышевск, ул. Железнодорожная, 45 признан аварийным и подлежащим сносу. Однако по результатам повторного рассмотрения данного вопроса 12 февраля 2016 г. межведомственная комиссия признала предыдущее решение недействительным, так как отсутствует техническое заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций дома в целом.
Вместе с тем законодательством установлен исчерпывающий перечень решений межведомственной комиссии по оценке соответствия помещений и многоквартирных домов. Данным пунктом не предусмотрен порядок принятия решения о признании недействительным решения межведомственной комиссии.
По результатам проверки прокуратурой города в адрес главы городского округа Новокуйбышевск внесено представление об устранении нарушений требований жилищного законодательства.
Акт прокурорского реагирования рассмотрен, удовлетворен, решение межведомственной комиссии от 12 февраля 2016 г. отменено и признано недействительным.
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Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?