Прокуратура поддержала новокуйбышевца, добивавшегося признания его дома аварийным

Прокуратура Новокуйбышевска поддержала местного жителя, пытавшегося оспорить постановление городской мэрии об отказе в признании его дома аварийным и подлежащим сносу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По обращению гражданина надзорным ведомством была организована проверка, в ходе которой установлено, что решением межведомственной комиссии от 13 августа 2009 г. жилой дом по адресу г. Новокуйбышевск, ул. Железнодорожная, 45 признан аварийным и подлежащим сносу. Однако по результатам повторного рассмотрения данного вопроса 12 февраля 2016 г. межведомственная комиссия признала предыдущее решение недействительным, так как отсутствует техническое заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций дома в целом.

Вместе с тем законодательством установлен исчерпывающий перечень решений межведомственной комиссии по оценке соответствия помещений и многоквартирных домов. Данным пунктом не предусмотрен порядок принятия решения о признании недействительным решения межведомственной комиссии.

По результатам проверки прокуратурой города в адрес главы городского округа Новокуйбышевск внесено представление об устранении нарушений требований жилищного законодательства.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен, удовлетворен, решение межведомственной комиссии от 12 февраля 2016 г. отменено и признано недействительным.