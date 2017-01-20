В Красноярском районе открыли исправительный центр для принудительных работ

С 1 января 2017 г. при исправительной колонии строгого режима №10, расположенной в пос. Волжский Красноярского района, открылся исправительный центр, куда будут отправлять приговоренных к принудительным работам.
Такое наказание назначается за преступления небольшой или средней тяжести, а также за тяжкое преступление, но совершенное впервые. Принудительные работы служат альтернативой полному лишению свободы и назначаются лишь по решению суда. Приговоренные к принудительным работам будут жить на территории исправительного центра и делать то, что им скажут, не имея права выбора работы или увольнения.
"Исправительный центр рассчитан на 35 мест, - рассказал начальник УФСИН России по Самарской области Рамиз Алмазов. - Осужденные живут в обычных общежитиях, получают зарплату, из которой по решению суда в доход государства будет удерживаться от 5% до 20%, плюс взыскания по исполнительному производству и ежемесячная оплата расходов центра на его содержание. После отбытия одной трети срока наказания, если не было нарушений, заключенные смогут жить с семьей за пределами центра, но обязательно в пределах пос. Волжский".
Первый отпуск длительностью в 18 календарных дней они смогут получить после шести месяцев работы. Однако уехать за пределы центра смогут лишь те, кто не имеет взысканий.
Последние комментарии
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?