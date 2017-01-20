В Красноярском районе открыли исправительный центр для принудительных работ

С 1 января 2017 г. при исправительной колонии строгого режима №10, расположенной в пос. Волжский Красноярского района, открылся исправительный центр, куда будут отправлять приговоренных к принудительным работам.

Такое наказание назначается за преступления небольшой или средней тяжести, а также за тяжкое преступление, но совершенное впервые. Принудительные работы служат альтернативой полному лишению свободы и назначаются лишь по решению суда. Приговоренные к принудительным работам будут жить на территории исправительного центра и делать то, что им скажут, не имея права выбора работы или увольнения.

"Исправительный центр рассчитан на 35 мест, - рассказал начальник УФСИН России по Самарской области Рамиз Алмазов. - Осужденные живут в обычных общежитиях, получают зарплату, из которой по решению суда в доход государства будет удерживаться от 5% до 20%, плюс взыскания по исполнительному производству и ежемесячная оплата расходов центра на его содержание. После отбытия одной трети срока наказания, если не было нарушений, заключенные смогут жить с семьей за пределами центра, но обязательно в пределах пос. Волжский".

Первый отпуск длительностью в 18 календарных дней они смогут получить после шести месяцев работы. Однако уехать за пределы центра смогут лишь те, кто не имеет взысканий.