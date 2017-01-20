Двух самарцев осудили за покупку героина

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело 29-летнего Никиты Богатырева и 40-летнего Алексея Харитонова, которых обвиняли в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере без цели сбыта, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, 8 сентября 2016 г. Богатырев приобрел более 2,5 г героина и хранил наркотик у себя, пока его не задержали.

Харитонов купил столько же запрещенного вещества 25 августа 2016 года.

Суд признал обоих мужчин виновными и назначил Богатыреву три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а Харитонову - четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговоры в законную силу не вступили.