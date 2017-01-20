В Похвистневе шесть человек осудили за организацию игрового салона

В Похвистневе суд вынес приговор Ивану Косенко, Елене Кондратьевой, Наталье Ласкиной, Марине Сульдиной, Дарье Михайлиной и Юлии Остаповой, которых признали виновными в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В 2015 г. 21-летний Иван Косенко в подвале на ул. Кооперативной, 118а организовал незаконный игровой клуб. К работе в нелегальном заведении он привлек еще пять человек, которые с помощью интернета, игровых терминалов и программного обеспечения, проводили азартные игры. Сам же организатор руководил работой салона "удаленно", проживая в Бугуруслане. Общая сумма незаконно полученных доходов составила 97 тыс. рублей.

Суд назначил Косенко год и три месяца лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Остальные подсудимые получили от семи до года и месяца лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.