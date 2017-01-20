При пожаре в подвале дома на Ташкентской два человека надышались дымом

В пятницу, 20 января, около 18:00, по предварительным данным, произошел пожар в подвале дома № 99 на ул. Ташкентской, при тушении которого из здания эвакуировали около 15 человек, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных службах.

Предположительно, отравление продуктами горения получили два человека. После оказания медицинской помощи пострадавшим стало лучше, они отказались от поездки в больницу.