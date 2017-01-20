"Крылья Советов" сыграли вничью с ФК "Пандурий" – 2:2

В пятницу, 20 января, "Крылья Советов" провели первый матч в новом году.

В этом поединке за "КС" дебютировал защитник Али Гаджибеков. Первый тайм встречи завершился вничью – 1:1. На гол, реализованный румынами с пенальти, точным ударом так же с одиннадцатиметровой отметки отличился Берат Садик, на котором в своей штрафной соперник и нарушил правила.

Во второй половине игры состав "Крыльев" обновился почти полностью – Вадим Скрипченко оставил неизменной лишь вратарскую позицию. В начале второго тайма Джанни Бруно, долгое время восстанавливавшийся от повреждения, после передачи Вячеслава Зинкова вывел "КС" вперед. Однако самарцы упустили победу, пропустив мяч под конец встречи.

Поединок с "Пандурием" завершил программу первого сбора команды. "Крылья Советов", 21 января, вернутся в Россию и получат несколько выходных дней. На второй сбор самарцы отправятся 25 января. В программу подготовки тренерский штаб включил 4 контрольных матча, сообщает официальный сайт самарского клуба.