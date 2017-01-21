Под Самарой при лобовом столкновении с прицепом грузовика погиб водитель автовоза

В пятницу, 20 января, днем на 3 км трассы Самара — Волгоград во встречном направлении столкнулись два грузовых автомобиля Volvo, сообщают в ПСС по Самарской области.
По предварительным данным чрезвычайной службы, у одного из автомобилей во время обгона от порыва ветра сложился прицеп. С прицепом во встречном направлении столкнулся автовоз. Кабину автовоза от удара смяло. Водитель, без признаков жизни, оказался зажатым в кабине тягача. Для его извлечения потребовалась помощь спасателей.
В 14:46 к месту происшествия был направлен техногенный отряд в количестве трех спасателей.
"Сложность работ состояла в том, что кабина тягача была накрыта прицепом и прижата к дорожному отбойнику", — сообщают в ПС по Самарской области.
Спасатели трактором отбуксировали прицеп на обочину и освободили кабину от завалов. Затем, используя гидравлический разжим, спасателям удалось получить доступ в кабину тягача.
В 17:35 водителя извлекли из аварийного автомобиля.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.